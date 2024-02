Juhász Dániel;

tüntetés;Sándor-palota;elnöki kegyelem;Novák Katalin;

2024-02-09 20:42:00

Ezután minden nap tüntetni fognak a Sándor-palota előtt, amíg Novák Katalin le nem mond

Több ezren követelték péntek este Budapesten Novák Katalin államfő bocsánatkérését és távozását, amiért kegyelmet adott egy pedofil gyermekotthon-igazgató bűntársának.

Egyértelmű: először kérjen bocsánatot, utána pedig mondjon le – nyilatkozta lapunknak egy fiatal édesanya, aki hatéves kisfiával érkezett kedd kora este Novák Katalin köztársasági elnök hivatala, a budavári Sándor-palota elé, ahol több ezer fős tömeg gyűlt össze az államfő távozását követelve. Ugyanis nemrég derült ki, hogy Novák Katalin tavaly titokban kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofilügyeit eltussoló egykori igazgatóhelyettesének, aki ahelyett, hogy a gyerekek mellé állt volna, arra kényszerítette a főnöke által szexuálisan bántalmazott kiskorúakat, hogy vonják vissza vallomásaikat. Az édesanya szerint az államfő ezzel minden jóérzésű ember szemében válallhatatlanná vált.

A Momentum Mozgalom által meghirdetett tüntetésen több ellenzéki párt politikusa is részt vett, de a felszólalók főként civilek voltak. Köztük Pető Attila, aki az elsők vállalta fel arccal és névvel a nyilvánosság előtt, hogy gyermekkorában egy pap évekig molesztálta. Emlékeztetett: a bicskei pedofilügy odáig fajult, hogy az egyik bántalmazott fiatal fiú 2016-ban öngyilkos lett. Novák Katalinnak, valamint az elnöki kegyelmet ellenjegyző Varga Judit korábbi igazságügyi miniszternek pedig azt rótta fel, hogy a botrányos döntés után még csak bocsánatot sem kértek; főként azoktól, akik áldozatai voltak a gyermekotthon igazgatója által elkövetett abúzusnak. Hangsúlyozta: legalább annyit elvárna, hogy ezt megtegyék a következő napokban.

Ésik Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsa blog alapítója is szót kapott. Rámutatott: a gyermekotthonokban lakó gyerekekért a magyar állam felel, a bicskei gyermekotthon lakóit pedig elárulta a magyar állam - már akkor, amikor hagyta, hogy ez a “disznóság ne azonnal derüljön ki”. Emiatt a késedelem miatt is vetett véget az életének az egyik érintett fiatal, halála pedig mindazoknak a lelkén szárad, akik megpróbálták eltussolni ezt az ügyet. Beszélt arról is, a kormány erről az ügyről is csak próbálja elterelni a figyelmet, ahogy már megszokhattuk. - Csak azt kérdezem, a gyerekbántalmazást ugye nem fogjuk megszokni? - fogalmazott. Szerinte most Orbán Viktor kormányfő is megijedt, ezért jelentett be újabb alaptörvény-módosítást arról, hogy pedofil bűnelkövetőknek nem lehet kegyelmet adni. - Miniszterelnök úr, ezt nem az alkotmányba kell beleírni. Ez egy jóérzésű embernek a szívébe van beleírva - mondta Ésik Sándor.

Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke arra mutatott rá: nem elég Novák Katalin távozását követelni, mert az semmit nem javít a helyzeten, ha egy újabb pártkatona érkezik a helyére; valódi, rendszerszintű változásokra van szükség a gyermekvédelemben. A tüntetésen felidézték, a pedofil intézményvezető 2016-ban, vagyis az egyik áldozat öngyilkosságának évében állami kitüntetést kapott Orbán Viktortól és Novák Katalin elődjétől, Áder Jánostól. Végül Donáth Anna, a Momentum elnöke bejelentette: minden nap este hatkor demonstráció lesz a Sándor-palotánál egészen addig, amíg az államfő le nem mond. A tüntetők közül többen az áldozatok melletti kiállást jelképező plüssjátékokkal érkeztek, amiket a tüntetés végén ott hagytak emlékeztetőül Novák Katalinnak.