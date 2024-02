M.A.;

2024-02-10 09:34:00

Tinik ütöttek meg és térdeltettek le egy nőt Budapesten, az egyik elkövető még csak 12 éves volt

A három fiatalt csoportosan elkövetett garázdasággal vádolják.

2022 nyarán lapunk is beszámolt arról, hogy két lány és egy fiú inzultált egy utast a 3-as villamoson. A fiú minden előzmény nélkül meg is ütötte a nőt, aki ezt követően leszállt, ám a társaság követte, és tovább zaklatták őt. Az RTL Híradónak most Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője elmondta, a vádlott és társai követték a sértettet, miközben szidalmazták és fenyegették a nőt. Nem engedték tovább menni, mindhárman körbe állták, egyikük pedig olyan erővel lökte meg, hogy a nő egyensúlyát vesztve a bokorba esett. Ezután ráparancsoltak, hogy térdeljen le előttük, amit a sértett megtett.

A három fiatalt csoportosan elkövetett garázdasággal vádolják. A kerületi ügyészség

A fiatalkorú lány esetében 2 év próbaidőre feltételesen felfüggesztették az eljárást, harmadik társuk pedig még csak 12 éves volt akkor, így nem büntethető.