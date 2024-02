M.A.;

Nagyjából száz antifasiszta demonstrál Budapesten, jelentős a rendőri készültség

A Kitörés Emléktúra ellen tiltakozó résztvevők a Széll Kálmán térről a Várhoz vonultak.

Szombat délutánra hirdetett tiltakozó gyűlést a Széll Kálmán térre az antifasiszta Autonóm mozgalom „Állítsuk meg a nácik dicsőítését!” címmel. A nagyjából száz résztvevő között sok a külföldi, jelentős a rendőri jelenlét.

A tiltakozók a Kitörés Emléktúra ellen tüntetnek, többen szájmaszkot viselnek, és „Fogjunk össze a nácik ellen”, illetve „Elég a nácik dicsőítéséből” feliratú táblákat és molinókat tartanak a magasba. A tüntetők a Széll Kálmán térről a Várhoz vonultak.

Mint megírtuk, bár a Légió Hungária „mozgósító videót” tett közzé, arról nem érkezett hír, hogy a különböző neonáci, újnyilas és más szervezetek közterületen „központi demonstrációt” szerveznének az úgynevezett becsület napja alkalmából. Ami biztos, a Kapisztrán térről induló Kitörés emléktúrát megtartják.

A szélsőjobboldal minden év februárjában arra emlékezik, hogy 1945-ben a hitleri Németország katonái és magyar szövetségeseik megpróbáltak kitörni a szovjet ostromgyűrűbe zárt budai Várból. A rendőrség több gyűlést is betiltott. Korábbi cikkünkben arról is beszámoltunk, hogy a „becsület napjának” egyik szervező bejelentette: a sok rendőrségi tiltás miatt eljutottak arra a pontra, hogy idén már nem is próbálkoznak bejelentéssel. Ugyanakkor abba se nyugszanak bele, hogy „ki akarják tiltani őket Budapest utcáiról”. Elképzelhető, hogy a rendezvényt végül magánterületen tartják meg, erre egyébként korábban már volt példa.

A koncertekkel ugyanez a helyzet. A Blood and Honour (Vér és Becsület) Hungária nevű neonáci társaság honlapja – ahogyan arról előző cikkünkben beszámoltunk – közölte, hogy titkos helyszínen, magánterületen rendez koncertekkel egybekötött megemlékezést.