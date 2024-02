Ungár Tamás írása a Népszavának;

Pécs;tragédia;csecsemőhalál;kollégium;

2024-02-14 06:28:00

Azt mondta, nem terhes, csak kicsit meghízott az ünnepek alatt

Az osztálytársak és a tanárok nem vették észre annak a Pécsett tanuló lánynak a terhességét, akit a rendőrség csecsemője meggyilkolásával gyanúsít.

Január 30-ának hajnalán – mint arról lapunk is írt – a pécsi Gandhi Gimnázium egyik 15 éves növendéke az intézmény kollégiumának mosdójában gyermeket szült, a csecsemő azonban pár perccel később életét vesztette. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lányt 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja. E bűncselekményért – fiatalkorú esetében – akár tíz évet is kiróhat a bíróság, ám hogy milyen szigorú verdiktre számíthat a jelenleg letartóztatásban lévő gyanúsított, az nagyban függ az igazságügyi orvosszakértő vizsgálatának eredményétől.

Megkérdeztük Pécsi Járási Ügyészséget arról, hogy hol tart ez a vizsgálat, ám a kérdést korainak tartotta az ügyészség szóvivője, Kutas Tamás, ugyanis a vizsgálat még tart. Vagyis egyelőre nem ismerjük a csecsemő halálának pontos okát. A tragédiához kiérkező mentőorvos azt állapította meg, hogy a gyermek egészségesen született.

A szakvéleményből az is kiderül majd, hogy a csecsemő megszületésekor a – gimnáziumba az egyik baranyai faluból hetente ingázó – lány hány hete volt már áldott állapotban.

Utóbbi kapcsán felmerül a kérdés, hogy az iskola és a kollégium pedagógusait terheli-e felelősség azért, mert nem vették észre a lány a terhességét. Ezt is kérdeztük az ügyészségtől, ám ők erre is korainak tartották még a választ. Felhívtuk a Gandhi igazgatóját, Ignácz Istvánt, hogy megtudjuk, folyik-e a fentiek okán valamilyen belső vizsgálat, az igazgató is türelmet kért, s azt mondta, egyelőre nem nyilatkozhat.

Más forrásból – az iskola jelenlegi és korábbi tanáraitól, valamint diákjaitól – megtudtuk, hogy senki se vette észre a lány terhességét. A mentők – állítólag – 20 hetes terhességet rögzítettek a jegyzőkönyvben. A lány a téli szünet után az egyik kollégiumi társának azt mondta, hogy egy kicsit meghízott az ünnepek alatt a sok evéstől, és attól kezdve mindig egyedül, bezárkózva fürdött a kollégium mosdójában. A nevelők közül senki sem észlelte a csekély súlygyarapodást.

Mire a szobatárs a nevelővel visszaért a mosdóhoz, a lány már beleszülte a csecsemőt a vécékagylóba. Hogy akkor élt-e még a baba, nem tudtuk meg. Csecsemősírást senki sem hallott. Az elmondottak alapján úgy tűnik, a koraszülött baba halálát az ellátatlanság okozhatta. Ha ez történt, akkor a lányt mulasztással elkövetett emberölésért kell feleljen. Elképzelhető, hogy a mulasztásban szerepe volt a szülési fájdalom okozta sokknak.