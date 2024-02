MTI-Népszava;

Franciaország;Izrael;Hamász;evakuálás;Gázai övezet;

2024-02-13 06:26:00

Franciaország 42 embert evakuált a Gázai övezetből

Ezzel több mint kétszázra emelkedett a Gázából Franciaország kérésére evakuált emberek száma.

Franciaország hétfő este bejelentette, hogy sikerült evakuálnia a Gázai övezetből 42 francia állampolgárt és a Francia Intézet munkatársait, családtagjaikkal együtt.

„Franciaország kérésére 42 személynek sikerült ma elhagynia a Gázai övezetet a rafahi átkelőhelyen keresztül Egyiptom felé” – olvasható a francia külügyminisztérium közleményében. Ezzel több mint kétszázra emelkedett a Gázából Franciaország kérésére evakuált emberek száma.

A bejelentést megelőzően néhány nappal hozta nyilvánosságra a tárca, hogy meghalt egy francia tanár, aki húsz éven át dolgozott a gázai Francia Intézetben. A tanár kezelés hiánya miatt betegségben hunyt el a Gázában uralkodó katasztrofális egészségügyi körülmények következtében.

A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a hétfőn bejelentett evakuálás „a francia hatóságok által a legmagasabb szinten tett lépések eredménye”.

– hangsúlyozta a közlemény szerint egy héttel ezelőtti izraeli látogatásán Stéphane Séjourné külügyminiszter. Az evakuáltakról az egyiptomi oldalon a francia nagykövetség és Franciaország kairói főkonzulátusa gondoskodik a külügyminisztérium válságközpontjával együttműködve.

A külügyi tárca közleményében jelezte, Franciaország továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy mások is elhagyhassák a Gázai övezetet és Franciaországba evakuálják őket. A tárca arra is emlékeztetett, hogy „Izraelnek konkrét intézkedéseket kell tennie” a civilek védelmére a Gázai övezetben, és megismételte Franciaországnak a harcok beszüntetésére vonatkozó felhívását.