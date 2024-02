P. L.;

2024-02-13 08:02:00

Balog Zoltán: K. Endre kegyelmi kérvényét nem én nyújtottam be és nem én terjesztettem fel

A korábbi humánerőforrás-miniszter mára ígért nyilatkozatot a kegyelmi ügyben.

A Telex birtokába került egy levél, amit Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter küldött a lelkipásztor és presbiter testvéreinek K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatban hétfőn.

A levél elején Balog úgy fogalmaz, azokra a médiából jövő, szerinte alaptalan vádaskodásokra, híresztelésekre, amelyek rajta keresztül a református egyházat és annak zsinati testületét is be akarják mocskolni, a visszautasításon kívül nem fog reagálni, ahogy a személyes támadás „legalantasabb részeire sem” fecsérelné a szót.

Úgy folytatta, 15 ismert közéleti, tudományos, egyházi és a kultúrát alakító személlyel együtt tagja volt a köztársasági elnök tanácsadó testületének. Ebben a minőségében nem az egyházat képviselte, s állásfoglalásaikor akár tévedett, akár nem, az kizárólag Novák Katalinra tartozik.

Ezt követően a következőt írta: „2016-ban miniszterségem alatt a bicskei gyermekotthon főváros által Bárczy István-díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést, s amikor gyanú merült fel ellene, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgatóhelyettes, K. Endre érdekében (akit nem pedofilként ítéltek el) fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. A kérvényt nem én nyújtottam be, és nem én terjesztettem fel. A pedofília bűnének mélységes elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát és nem is fogja.” Hozzátette, ma a nyilvánosság előtt is nyilatkozatot tesz ezzel kapcsolatban.

Balog Zoltán felelőssége két napja merült fel a sajtóban. Eszerint a korábbi humánerőforrás-miniszternek különös befolyása volt Novák Katalin, a kegyelmi ügye belebukott köztársasági elnök döntéseire, s azt is ő lobbizta ki nála, hogy az igencsak jó kapcsolatokkal rendelkező bicskei pedofilsegédet, K. Endrét kegyelemben részesítse.