2024-02-13 17:43:00

Megszólalt Tiborcz István, akit arról kérdeztek, mikor járt utoljára a borsodi falvakban

Szerinte ő a gazdasági életben igyekszik értéket teremteni az építészeti örökségünk megmentésével és munkahelyek teremtésével.

„Ahogy korábban, a jelenben sem szeretnék politikai csatározások résztvevője lenni” – intézte el Orbán Viktor veje, Tiborcz István azt a négy kérdést, amelyet a Magyar Hang tett fel neki azután, hogy egy kedd reggel Magyar Péter, Varga Judit volt fideszes képviselő és igazságügyi miniszter volt férje i Facebook-posztban üzent neki.

Magyar Péter azt firtatta, azután, hogy Tiborcz Istvánnak 37 évesen már százmilliárdjai vannak, és hatalmas vagyon , hitelek, bankok alapkezelők, nem mellesleg a fék belgrádi irodapiac felett rendelkezik, összesen mennyi állami hitelt vagy támogatást kaptál/vettél át a portfóliód összerakásához, nem mellesleg járt-e mostanában borsodi falvakban, ahol a gyerekek néha télen is meleg ruha nélkül játszanak az udvaron. A Magyar Hang négy kérdése így hangzott:

Tiborcz István erre így válaszolt: „Ahogy eddig is, így most is állok az ön és a sajtó rendelkezésére a gazdasági tevékenységem és társadalmi szerepvállalásommal kapcsolatban. De ahogy korábban, a jelenben sem szeretnék politikai csatározások résztvevője lenni. Vannak olyan emberek, akik a gazdasági életből kikerülve politikai hatalmat akarnak szerezni, és vannak azok, akik a gazdasági életben igyekeznek értéket teremteni az építészeti örökségünk megmentésével és munkahelyek teremtésével. Nem vagyunk egyformák”.