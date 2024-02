Á. Z.;

MSZP;Magyarország;elnökválasztás;alkotmánymódosítás;Tóth Bertalan;

2024-02-13 20:03:00

Alkotmánymódosítást nyújt be az MSZP a közvetlen elnökválasztásért

Az ellenzéki párt azt is szeretné elérni, hogy parlamenti vizsgálóbizottság álljon fel az elnöki kegyelem miniszteri előkészítésének, ellenjegyzési gyakorlatának felülvizsgálata érdekében.

Alaptörvény módosítást nyújt be az MSZP azért, hogy Magyarországon közvetlenül lehessen köztársasági elnököt választani.

Tóth Bertalan, az ellenzéki párt frakcióvezetője közleményében azt írja, 1989 óta javasolják a közvetlen köztársaságielnök-választás bevezetését. Emlékeztetett, hogy a köztársasági elnöknek a nemzet egységét kell kifejeznie, és őrködnie kell az államszervezet demokratikus működése felett. „Nem viselheti ezért ezt a tisztséget egy olyan személy, aki pártkatonaként csak a kormány akaratát hajtja végre. A jogállamiság helyreállításának fontos eleme, hogy a köztársasági elnök független legyen a végrehajtó hatalomtól” – írja Tóth Bertalan, hozzáfűzve, nem szabad elmenni Orbán Viktor felelőssége mellett sem, hiszen ő helyezte pozíciójába Novák Katalint és Varga Juditot is.

Magyarországon az 1989. november 25-i négyigenes népszavazás első kérdése volt, hogy csak az országgyűlési választás után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására. Államfőt azóta is a parlament választ.

Ezen túl az MSZP azt is szeretné elérni, hogy parlamenti vizsgálóbizottság álljon fel az elnöki kegyelem miniszteri előkészítésének, ellenjegyzési gyakorlatának felülvizsgálata érdekében. Ennek érdekében már 40 képviselői aláírást is összegyűjtöttek, március 15-ig pedig 100 ezer ellenzéki szavazó szignót akarnak annak érdekében, hogy az ellenzéki pártok közös listát állítsanak az önkormányzati- és az EP-választásra. Az EP-választáson történő közös indulásért korábban indított aláírásgyűjtő kampányt az MSZP kiegészíti a közvetlen elnökválasztásért indított aláírásgyűjtéssel is, amelyhez online is lehet csatlakozni.