Marnitz István;

2024-02-15 05:45:00

Égbe törnek a magyarországi üzemanyagárak

A héten a benzin 14, a gázolaj pedig 21 forinttal drágul átlagosan, literenként. Bele se merünk gondolni, mennyivel emeltek volna, ha a múlt szerdán Nagy Márton nem kéri „versenyképességnövelő ármódosításra” az olajipart.

Péntektől tovább nőnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a benzinért 7, a gázolajért 10 forinttal kell többet fizetnünk – közölte a Holtankoljak. Ha ez a kutakon is megjelenik, úgy előbbiért 614, utóbbiért pedig 661 forintot kell fizetni átlagosan, literenként. Számításunk szerint mindkettő négyhavi csúcs.

A benzin egyetlen hét alatt 14, a gázolaj pedig 21 forinttal drágul. Ez, a januári, 41 forintos jövedékiadó-emelést leszámítva, vagyis tisztán piaci alapon, messze az idei legnagyobb heti áremelkedés.

Az áremelkedés szakértők szerint piacilag megalapozott. Az olaj, illetve a benzin és a gázolaj irányadó tőzsdei ára nőtt, a forint pedig gyengült. (Igaz, a Brent-kurzus tegnap délután lefordult.)

A fejleményeknek mégis sajátos fénytörést ad, hogy az üzemanyagügyeket a jelek szerint kormányszinten átvevő Nagy Márton múlt heti, a nagy hazai láncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetséggel (MÁSZ), valamint annak piacvezető tagjával, a Mollal folytatott, menetrendszerű találkozóján újfent kifejezte abbéli igényét, hogy a hazai kútcégek, korábbi megegyezésük szellemében, növeljék tarifáik versenyképességét (magyarán csökkentsenek). A nemzetgazdasági tárcavezető szerint a hazai díjakat a térségi középmezőnyben kell tartani. Az iparág képviselői, a tárca tolmácsolásában, ígéretet tettek arra, hogy megfontolják a miniszter szavait, és stratégiájuknak megfelelően erőfeszítéseket tesznek vállalásaik teljesítésére.

A hazai üzemanyagcégek a lehető legteljesebb mértékben érvényesítik a kormány szempontjait, de a piaci folyamatok hatásai alól tartósan és nagy mértékben eltérni nem lehet – fogalmazott az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára. A két évvel ezelőtti üzemanyagárstop hatalmas, máig kiható károkat okozott az ágazatnak – tette hozzá.

A szervezet kedden az MTI-n keresztül közzétette, hogy új üzemanyagárinformációs rendszert dolgoznak ki. Egyre gyakrabban jelennek meg ugyanis ellentmondásos híradások az árak alakulásáról és azok térségi helyezéséről - írták. Pedig a megfelelő tájékoztatás, az elérhető legpontosabb adatok elengedhetetlenek annak bemutatására és megerősítésére, hogy a MÁSZ a kőolaj kiszámíthatatlan világpiaca ellenére is elkötelezett a térségi középmezőnyhöz tartozó hazai üzemanyagárak mellett. A tagjaik adatain alapuló fejlesztés február végétől szolgáltat árinformációkat – tették hozzá.

Ennek kapcsán megjegyzendő: a hazai tömegtájékoztatás leginkább közérthető, átfogó és következetes térségi üzemanyagár-összevetését a fuvarozóknak szóló Cargopedia heti frissítésű európai körképe alapján, immár hat éve, a Népszava szolgáltatja. Ez alapján, jelen állás szerint, a hazai díjak, hét szomszédunkkal összevetve, a harmadik legmagasabbak. Emellett az Eurostat - a közműhatóság hazai adatszolgáltatása alapján – 15 éve közli a tagállamok heti üzemanyag-átlagárait. Jó ideje, napi frissítésű, európai nyilvántartást vezet a Holtankoljak.hu is.

Az üggyel kapcsolatos tudakozódásunkra Grád Ottó nem tagadta: a saját áradatbázis ötlete a kormánnyal folytatott tárgyalások kapcsán merült fel. Ám ennek pontos körülményeit nem részletezte. Megerősítette viszont, hogy a jövőben térségi árhelyezésként saját felméréseikre tekintenek. A MÁSZ ugyanis csak önnön számításaiért állhat jót: a magáncégek, illetve az Eurostat máshonnan érkező adatainak módszertanát nem ismerik, a közműhatóság pedig heti átlagokat számol. Február végére a MÁSZ, saját tagvállalatai 1050 hazai kútjának adott időpillanatban érvényes, tényszerű tarifái alapján közöl egy, előreláthatólag heti frissítésű, „jellemző” alapbenzin- és -dízelárat. Majd, ugyane módszertan alapján, azokból az államokból, ahol tagvállalataik közül legalább kettő üzemel, begyűjtik e két termék érintett kutakon jellemző díjait is. (Szomszédaink közül így Ukrajna és Szerbia egyelőre kimarad.) Az elkövetkezők során MÁSZ-on kívüli cégek kútdíjaival nem, kiemelt minőségű üzemanyagaik jellemző tarifáival viszont bővülhet a szolgáltatás. Ama felvetésünket, hogy a nagy láncokhoz nem tartozó, mintegy ezer hazai magánkút képviseletét ellátó Független Benzinkutak Szövetségét miért nem vonták be az egyeztetésekbe, azzal hárította el, hogy a MÁSZ is csak meghívásnak tett eleget.