MTI-Népszava

Egyesült Államok; Super Bowl; lövöldözés

2024-02-15 08:41:00

Egy ember meghalt, többen életveszélyesen megsérültek a Super Bowl után kitört tömeges lövöldözésben

A sebesültek között 8 gyermek van.

Az egy halálos áldozat mellett több mint 20 sebesültje van a Kansas City-ben szerda délután történt lövöldözésnek, amely a város bajnokságot nyerő amerikaifutball-csapatának ünneplésén tört ki; 15 ember életveszélyes sérüléssel került kórházba - hangzott el a szerda este tartott sajtóértekezleten.

Ross Grundyson, a nagyváros tűzoltóságának parancsnoka elmondta, hogy a sebesültek között 8 gyermek van. Stacey Graves, Kansas City rendőrfőnöke arról számolt be, hogy három embert vettek őrizetbe, a nyomozók fegyvereket foglaltak le, ám a támadás lehetséges indítékáról nem beszélt. Azt is közölte, hogy a tömegrendezvényt 800 rendőr biztosította. A hatóságok egyelőre szemtanúk jelentkezését is várják, hogy az eset részleteire fény derüljön. Helyi idő szerint szerda délután a városban felvonuló ünneplő tömeg közvetlen közelében a főpályaudvar közelében tört ki a lövöldözés.

A Kansas City Chiefs csapata vasárnap a San Francisco legyőzésével megnyerte az Egyesült Államok professzionális amerikaifutball bajnokságának döntőjét, a Super Bowlt, így megvédte tavalyi címét. A győztes csapatot otthonában a becslések szerint 1 millió vörös mezbe öltözött szurkoló ünnepelte Kansas City belvárosában.

A Kansas City Chiefs csapata közleményben nyilvánította ki együttérzését, az esetet „érzéketlen erőszaknak” nevezték. Az incidens idején a csapat tagjai közül többen még az ünneplésre állított színpadon voltak, de a közlemény szerint közülük nem sérült meg senki. Az ünneplő tömegben tartózkodott Missouri állam kormányzója és felesége, egyiküknek sem esett baja, és a kormányzó közleményben mondott köszönetet a hatóságok szakszerű munkájáért.

A lövöldözésről Joe Biden elnököt is tájékoztatták - közölte a Fehér Ház szóvivője, aki elmondta, hogy állandó kapcsolatban vannak az állam és a város vezetőivel, valamint szövetségi rendvédelmi szervek emberei is a helyszínen tartózkodnak.