2024-02-15 15:27:00

Orbán Viktor után egy héttel Gyurcsány Ferenc is megtartja a maga évértékelőjét

A jelenlegi miniszterelnök rendezvényéről kizárt újságírók a volt kormányfő beszédének egy részével vigasztalódhatnak.

Február 24-én tartja meg Gyurcsány Ferenc a hagyományossá vált évértékelő beszédét, ezúttal a huszadikat azóta, hogy 2004-től követi Orbán Viktor példáját, aki miniszterelnökként először 1999-ben teremtett e műfajból hagyományt – derült ki a Demokratikus Koalíció lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

„Az esemény sajtónyilvános része várhatóan délelőtt 11 órakor kezdődik a Radisson Blue Béke Hotelben, amelyet élőben lehet majd követni a DK Facebook-oldalán” – írja a fővárosi VI. kerületi Teréz körúti eseményről, amelynek egy részére, a közlemény alapján beengedik majd az újságírókat.

Amint arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor egy héttel korábbi, azaz most szombati, huszonötödik évértékelőjére a Népszavát helyhiányra hivatkozva nem engedik be, és hasonló indokokkal a nemzetközi sajtót is elutasította a rendezvényt szervező Polgári Magyarország Alapítvány.