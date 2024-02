Doros Judit;Ungár Tamás;

2024-02-16 09:58:00

Fogyóban a magyar vámosok, alacsony a bér, mérsékelt a társadalmi megbecsülés

Kevés a vámőr hazánk nem uniós határátkelőin, ezért lassú az átkelés.

– Amíg az alacsony bérek mellé mérsékelt társadalmi megbecsülés, ugyanakkor számos szigorítás társul, addig nem lehet azon csodálkozni, hogy a fiatalok körében kevésbé vonzó a vámőr munka – mondta lapunknak egy nyugalmazott záhonyi határőrtiszt. Magyar Zoltánt azért kerestük meg, mert január közepén riportúton voltunk Kárpátalján, és azt tapasztaltuk, hogy emberhiány miatt lassú az ellenőrzés

A magyar-ukrán határ záhonyi átkelőjét 40 perc alatt tudtuk le. Visszafelé este hétkor értük el a határt, és ukrán oldalon három órát várakoztunk. A magyar sorompó előtt 7-8 ukrán autó várt, ezért azt gondoltuk, most már gyorsan átgurulunk, ám még 2 óra 47 perc kellett a sorompónyitáshoz, ugyanis csak egy kaput nyitottak ki az átkelőnél, és ki kellett várnunk azt, hogy az ukrán menekültek 8-9 személyes kisbuszai átessenek a járművenként 20-25 percig tartó kontrollon. Megkérdeztünk egy vámost, hogy miért csak egy kapuval üzemelnek, és a magyarországi utazókat miért nem kezelik külön (az ő ellenőrzésük öt percig se tart)? A válasz az volt, hogy nincs elég vámőr. Vennének fel, de ennyi pénzért nem jön senki, mondta az egyenruhás. Ám, hogy mennyi az az „ennyi”, azt nem árulta el.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról kiderült, hogy a szerb és ukrán – vagyis a nem uniós – határon lévő átkelőkre valóban keresnek vámreferenseket, összesen 29-et. Megkérdeztük a hivatalt, hogy mióta van hiány vámosokban és mi ennek az oka? A kínált bérről is kérdeztük a NAV-ot, valamint arról, hogy ha sikerül találni a hirdetett állásokra embert, gyorsul-e az átkelés? A NAV udvarias válasza azonban csak általánosságot tartalmazott, és nem kaptunk információt a szakemberhiány okáról.

Magyar Zoltán szerint egy kezdő fiatal ebben a szakmában nagyjából nettó 250-260 ezer forintot visz haza, ráadásul előfordul, hogy amikor eléri a 25. életévét – eddig mentesül a személyi jövedelemadó terhe alól – még csökken is a bére a korábbihoz képest. Ennyi pénzt még a hátrányosabb helyzetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megkap egy pályakezdő raktárosként vagy árufeltöltőként, miközben jóval kevesebb kötöttséget és előírást kell elviselnie. A húsz-harminc éve pályán lévő határőrök nettó 450-480 ezer forintot vihetnek haza átlagosan. Csakhogy a határőrök felett mindig ott lebeg a Damoklész kardja: ha hibáznak, átengednek például valakit, aki túllépte a megengedett tartózkodási időt, vagy lejárt az útlevele, akkor büntetőeljárás indul ellenük, a pénzbírságuk pedig 400-600 ezer forint lehet. Ráadásul aki belép a rendőrségi kötelékbe, annak alá kell írnia, hogy mind ő, mind közvetlen családtagjai bármikor lehallgathatók, s a szabadságukat is csak részben vehetik ki akkor, amikor akarják.

Annak sem biztos a jövője vagy éppen a nyugdíja, aki teljes lelkesedéssel határőrként szeretne szolgálni, hiszen elég egy komolyabb műtét, egy tartós betegség, ami után egészségileg alkalmatlanná nyilváníthatják és utcára tehetik, két hónapnyi végkielégítéssel.

Régebben a nyugdíj előtt állók választhattak egyfajta könnyített beosztást, és rendelkezési állományba kerülve kivárhatták a nyugdíj korhatárt, ezt azonban már nem támogatja állam. Magyar Zoltán szerint mindenből jól látszik, hogy ez a pálya korántsem vonzó a fiataloknak, és még azokból a keleti megyékből is inkább elmennek Ausztriába vagy a nyugati határszélre gipszkartonozni vagy épp beállnak a MÁV-hoz mozdonyvezetőnek, 25-30 százalékkal több bérért, ahol az átlagosnál valamivel magasabb a munkanélküliek aránya.