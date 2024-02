nepszava.hu;

2024-02-16 05:30:00

Több száz milliárd forintba került, alig két év használat után máris le kell zárni az M30-as autópályát

A sztráda szerkezete több helyen is elmozdult, megcsúszott, a burkolaton repedések jelentek meg.

Az elmúlt időszakban az M30-as 38-as kilométerénél, Szikszó térségben az autópálya szerkezete több helyen is elmozdult, megcsúszott. Emiatt a burkolaton repedések jelentek meg – vette észre a vg.hu a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a honlapján. Az elmozdulás idővel olyan mértékűvé vált, hogy az már veszélyezteti a biztonságos közlekedést.

„Társaságunk felelős üzemeltetőként úgy döntött, hogy a pályát mindkét irányban, teljes szélességében lezárja, azon forgalom így nem haladhat. Erre várhatóan szombat reggel kerül sor, addig is kollégáink a szokásosnál is sűrűbben ellenőrzik a pálya állapotát” – fűzi hozzá a közlemény.

Az MKIF arról is beszámolt, hogy az M30-as autópálya ezen szakasza még garanciális időszakban van, ezért az elmozdulások észlelése után azonnal felvették a kapcsolatot a beruházó magyar állammal. Hivatalos úton fel is szólították a kivitelezőt a haladéktalan javításra és a hiba okának megszüntetésére. Mivel a munkálatok a pálya alapját, földművét is érinthetik, várhatóan hosszú hónapokra zárva lesz az M30-as Szikszó közelében. Így az arra közlekedőknek a rendőrséggel és a Magyar Közúttal egyeztetve több kerülőutat is javasolnak

A lap emlékeztetett, az M30-as autópályát 2021 októberében adták át a forgalomnak. A 2018 márciusában indult beruházás összköltsége 200 milliárd forintot tett ki, amit nagyobbrészt az unió finanszírozott, a fennmaradó rész a hazai költségvetésből származott.