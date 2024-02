nepszava.hu;

Oroszország;börtön;haláleset;Alekszej Navalnij;nemzetközi reakciók;Putyin-rezsim;

2024-02-16 15:50:00

Vlagyimir Putyint és bűnös rezsimjét teszi felelőssé a világ Alekszej Navalnij haláláért

Vezető amerikai és európai politikusok egyaránt kiemelik, hogy az ellenzéki politikusnak azért vesztette életét, mert szembeszállt Oroszország teljhatalmú elnökével. Többen az orosz ellenzéki vezető bátorságát emelték ki, és együttérzésüket nyilvánították ki mindazokkal, akik a világon bárhol a szabadságért, a demokráciáért küzdenek.

Ha bebizonyosodik, ez egy szörnyű tragédia – idézte a CNN Jake Sullivannak, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadójának, így a Biden-adminisztrációnak az első reakcióját Alekszej Navalnij bebörtönzött orosz ellenzéki vezető halálhírére. Sullivan megjegyezte, hivatalos megerősítést még Washington sem kapott, de tényként említette, hogy Oroszország kormánya régóta csak ártott az ellenfeleként ismert politikusnak, és ez egyértelműen kérdéseket vet fel hogy mi is történt.

Később Antony Blinken amerikai külügyminiszter kijelentette, az Egyesült Államok hivatalos tájékoztatás nélkül is Oroszországot látja felelősnek az ellenzéki vezető haláláért, s együtt érzenek feleségével és a családjával. Emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin vezette ország emelt vádat és börtönözte be politikai ellenfelét, akinek halála csak ennek a rendszernek a gyengeségét és rothadását jelenti. A külügyminiszter jelezte, a történtek után más országokkal is egyeztetni fognak az esetleges lépésekről.

A CNN emlékeztetett, Joe Biden amerikai elnök még 2021-ben azt mondta újságírók előtt, hogy a genfi csúcstalálkozón figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt: „pusztító következményei lesznek Oroszország számára, ha Navalnij meghal a börtönben”. Az amerikai vezetés többször kérte Oroszországtól Navalnij azonnali szabadon bocsátását, és Biden már 2021-es hivatalba lépése utáni első Putyinnal folytatott telefonbeszélgetésében szólított fel ugyanerre.

A Berlinben tartózkodó Volodimir Zeleszkij ukrán elnök, akinek hazáját nyolc nap híján két éve támadta meg Oroszország, a halálhírt úgy kommentálta: „Alekszej Navalnij egy orosz börtönben halt meg. Számomra nyilvánvaló, hogy megölték. Vlagyimir Putyint felelősségre kell vonni a haláláért.” – Putyint nem érdekli, hogy ki hal meg, amíg ő a pozíciójában marad. Ezért kell mindent, így a háborúját is elveszítenie, és felelősségre kell vonni a nevében elkövetett bűnökért – tette hozzá Zelenszkij. Olaf Scholz német kancellár szerint az aktivista életével fizetett a bátorságáért.

A BBC összeállítása szerint további európai politikusok sora reagált már az orosz ellenzéki vezető halálára. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára csak annyi mondott, hogy „elszomorítják és nyugtalanítják az Oroszországból érkező jelentések”. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy „az orosz rezsim egyedül felelős Navalnij tragikus haláláért. – A szabadság és a demokrácia értékeiért harcolt, és meghozta a végső áldozatot az eszméiért. Mély részvétemet fejezem ki családjának, és mindazoknak, akik a demokráciáért küzdenek szerte a világon a legsötétebb körülmények között. A harcosok meghalnak. De a szabadságért folytatott harc soha nem ér véget - tette hozzá Charles Michel.

Rishi Sunak brit miniszterelnök is szörnyű hírnek nevezte Alekszej Navalnij halálát, s az ellenzéki politikust úgy jellemezte, hogy „hihetetlen bátorságról tett tanúbizonyságot élete során”. Stéphane Séjourné francia külügyminiszter leszögezte: Navalnij az életével fizetett Putyinnal való szembefordulásért. Jan Lipavszkij cseh külügyminiszter felszólította a világot, hogy „tisztelje meg az emlékét annak a férfinak, akit bebörtönöztek és halálra kínoztak, amiért kiállt Putyin ellen”. Krisjanis Karins volt lett miniszterelnök és jelenlegi külügyminiszter nem kertelt, s azt mondta, hogy az ellenzéki vezető halála teljes mértékben Putyin bűnöző rezsimjének a lelkén szárad.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt már értesítették Alekszej Navalnij haláláról. Hozzátette, hogy az orosz büntetés-végrehajtási szolgálat minden körülményt ellenőriz Navalnij halálával kapcsolatban, de arról nincs több információja. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő megemlítette, hogy „a Nyugat már következtetésekre jutott Navalnij haláláról, miközben annak okát feltáró igazságügyi szakértői elemzés eredményei jelenleg nem állnak rendelkezésre”.