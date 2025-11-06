Vlagyimir Putyint és bűnös rezsimjét teszi felelőssé a világ Alekszej Navalnij haláláért

Vezető amerikai és európai politikusok egyaránt kiemelik, hogy az ellenzéki politikusnak azért vesztette életét, mert szembeszállt Oroszország teljhatalmú elnökével. Többen az orosz ellenzéki vezető bátorságát emelték ki, és együttérzésüket nyilvánították ki mindazokkal, akik a világon bárhol a szabadságért, a demokráciáért küzdenek.