2025. október 16-án a bíróság a Stoptime zenekar mindhárom tagját bűnösnek találta a közrendet sértő gyűlés szervezésében, kettejüket 13, egyiküket 12 nap börtönbüntetésre ítélték.
Sztálin óta nem vádoltak meg művészeket „terrorizmussal” Oroszországban, most visszatért a Nagy terror szelleme.
A kortárs orosz irodalom kiválóságát annak kapcsán kérdeztük, hogy Oroszországban külföldi ügynöknek nyilvánították. Az írónő megkeresésünkre írásban válaszolt.
Vezető amerikai és európai politikusok egyaránt kiemelik, hogy az ellenzéki politikusnak azért vesztette életét, mert szembeszállt Oroszország teljhatalmú elnökével. Többen az orosz ellenzéki vezető bátorságát emelték ki, és együttérzésüket nyilvánították ki mindazokkal, akik a világon bárhol a szabadságért, a demokráciáért küzdenek.
A bátor ukrán nép kapta 2022-ben Európa legrangosabb, a gondolatszabadságért küzdő harcot kifejező Szaharov-díjat, amelyet szerdán vettek át nemzetük nevében civil képviselők Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén.