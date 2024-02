Á. B.;

2024-02-16 17:00:00

Ezüstérmes lett a női vízilabda-válogatott a dohai világbajnokságon

Mindössze egy gól döntött az amerikaiak javára.

A magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmesként zárta a dohai világbajnokságot, amelynek pénteki döntőjében 8-7-re kikapott az olimpiai bajnok amerikai csapattól - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Mihók Attila és Cseh Sándor együttese - amely a katari viadalon megszerezte az olimpiai kvótát - ugyan parádésan védekezett, de támadásban, főként emberelőnyben nem volt kellőképpen hatékonyan.

A magyar csapat 2001 és 2022 után története során harmadszor lett világbajnoki ezüstérmes. Sorozatban ez volt a harmadik világbajnokság, amely a két csapat egymás ellen zárt, 2022-ben a Margitszigeten a döntőben 9-7-re nyertek az amerikaiak, tavaly Fukuokában pedig az ötödik helyért rendezett összecsapáson végül ötméteresekkel diadalmaskodtak. Az utolsó vb-meccset a magyarok 15 fős keretéből a szakmai stáb döntése értelmében Máté Zsuzsannának és Kuna Szonjának kellett kihagynia.

A ráúszást Vályi Vanda szokás szerint elhozta, Parkes Rebecca pedig rögtön gólt szerezhetett volna centerből, de lövését blokkolták. A túloldalon az amerikaiak egy szép beúszás után a korábbi UVSE-játékos, Maggie Steffens révén megszerezték a vezetést. Nem kellett sokat várni a második amerikai gólra, megint akcióból, ezúttal Jordan Raney ejtett szépen. Az amerikaiak kapták a meccs első emberelőnyét, de a lövés a felső lécen csattant, a magyarok viszont, hasonlóan előnyben eladták a labdát. Magyari Alda hátrányban védett először a meccsen - egy közeli próbálkozást hárított -, a túloldalon pedig a világ egyik legjobbja, Asleigh Johnson is bemutatkozott.

A rivális a harmadik fórját már nem rontotta el, Rachel Fattal pattintott a kapu jobb oldalába. Aztán a 200. válogatottságát ünneplő Garda Krisztina első lövését még védte az amerikai hálóőr, egy újabb kivédekezett hátrány után azonban a másodikkal szemben már tehetetlennek bizonyult. A negyed végén az amerikaik lövés nélkül fejeztek be egy támadást, Parkes pedig ezúttal nem hibázott centerből (3-2).

A második negyedet is akciógóllal kezdték az amerikaiak, Fattal kapásból lőtt a kapufa segítségével a hálóba. A magyarok kettős emberelőnybe kerültek, két blokkolt lövés után aztán a csapatkapitány Keszthelyi Rita elhajlásból találta meg a rést a kapufa és Johnson kezei között. A túloldalon jött a válasz, Madeline Musselmann Magyari válla fölött lőtt a hálóba, a kapust pedig Neszmély Boglárka váltotta. A fiatal hálóőrtől kicsit mintha megzavarodtak volna az amerikai lövők, mert folyamatosan csak a kapufát találták el, a túloldalon viszont Faragó Kamilla lassú lövése becsúszott (5-4).

A fordulást követően emberelőnyből sem tudtak gólt lőni amerikaiak Neszmélynek, majd rögtön hátrányba kerültek, Mihók Attila pedig időt kért, de a figurába hiba csúszott, lövés sem lett belőle. Egy remek védekezés után újra az egyenlítésért támadhattak a magyarok, Szilágyi Dorottya próbálkozott a támadóidő lejáratakor egy ejtéssel, ami a kapufán csattant. Emberelőnyben Keszthelyi lövése gyenge volt, ezután pedig az amerikaiak kaptak fórt és Adam Krikorian is "szünetet" kért. Raney ugyan góllal fejezte be az akciót, de már lejárt a támadó idő - ez a VAR segítségével dőlt el. A magyarok a hetedik emberelőnyüket tudták először értékesíteni, Gurisatti Gréta lövése a blokkon irányt változtatva vágódott a hálóba, így 0-0 után először volt döntetlen az állás. Az amerikaiak újabb fórt hibáztak el - megint a helyén volt egy blokk -, de a magyarok is rosszul passzoltak előnyben (5-5).

A záró nyolc perc elején az amerikaiak megszerezték első góljukat a második félidőben, Fattal magabiztosan értkesítette a fórt. A magyarok emberelőnyben csúnyán eladták a labdát, hátul viszont védekezésben megint javítottak. A rivális a következő fórját Steffens közeli húzásával könnyedén értékesítette. Az aranyálmok kevesebb, mint négy perccel a vége előtt kerültek messze, amikor Ryann Neushul gyönyörűen ejtett a hálóba, így az amerikaiak hárommal elléptek.

A magyarok dupla fórból zárkóztak fel Keszthelyi révén, majd egy kontra után Leimeter Dóra lövése csattant a kapufán. Visszaúszás közben jött a kiállítás, ami kimaradt, Mihók Attila pedig 64 másodperccel a vége előtt időt kért. Garda mindössze 7 másodperc után betalált, és még egy utolsó támadásra is maradt idő, de Garda bejátszása után Parkes a víz alá vitte a labdát, így ért véget a finálé.

Egyesült Államok-Magyarország 8-7 (3-2, 2-2, 0-1, 3-2)

Gólszerzők: Fattal 3, Steffens 2, Raney, Musselmann, Neushul 1-1, illetve Keszthelyi, Garda 2-2, Parkes, Faragó, Gurisatti 1-1