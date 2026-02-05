Mindössze egy gól döntött az amerikaiak javára.
A riói nyári olimpia záró három napján is több sportágban bízhatunk magyar érmekben.
Nem jött össze a csodával határos győzelem, a magyar női vízilabda válogatott az elődöntőben 14-10-re kikapott a címvédő és világbajnok Egyesült Államok csapatától. A képre kattintva galéria nyílik! Fotó: Szalmás Péter/Népszava
A bronzéremért játszhat a magyar női vízilabda-válogatott a riói olimpián, miután az elődöntőben 14-10-re kikapott a címvédő és világbajnok amerikai csapattól.
A magyar válogatott 8-8-as döntetlent követően ötméteresekkel 13-11-re legyőzte az ausztrál csapatot a negyeddöntőben, így készülhet a szerdai elődöntőre.
A magyar női vízilabda-válogatott 11-6-ra kikapott a címvédő és világbajnok amerikai csapattól a riói olimpia csoportküzdelmeinek szombati zárófordulójában.
Csoportmásodikként jutott a negyeddöntőbe a magyar női vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon: Bíró Attila szövetségi kapitány együttese az A csoport hétfői zárófordulójában 11-10-re győzte le az orosz csapatot.
A magyar női válogatott csütörtöki mérkőzésén 27-1-re legyőzte a török csapatot a belgrádi olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokságon.