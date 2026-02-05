Távol Amerikától - Női pólósaink nem bírtak a címvédővel (fotók)

Nem jött össze a csodával határos győzelem, a magyar női vízilabda válogatott az elődöntőben 14-10-re kikapott a címvédő és világbajnok Egyesült Államok csapatától. A képre kattintva galéria nyílik! Fotó: Szalmás Péter/Népszava