Népszava;

Ferencváros;Olimpiakosz;Konferencia-liga;

2024-02-15 21:35:00

Egy góllal kikapott az FTC Pireuszban, legalább kettőt kell rúgnia a sima továbbjutáshoz

A Ferencváros 1-0-ra kapott ki a görög Olimpiakosz vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga 16 közé jutásért zajló párharcának első, csütörtöki felvonásán.

Közel két évtizedig egyetlen magyar labdarúgócsapat sem élte meg a kupatavaszt a nemzetközi porondon, a Ferencváros viszont 2023 után 2024-ben is a kieséses szakaszban szerepelhet: ezúttal a Konferencia-ligában az Olimpiakosz a rivális a 16 közé kerülésért.

A tavaly az Európa-ligában nyolcaddöntős magyar bajnokot irányító Dejan Stankovic ezúttal két olyan játékost is kezdőbe nevezett, akik az ősszel nem voltak keretben. Henry Wingo mellett a friss szerzemény Habib Maiga is bizalmat kapott a mérkőzésen, amelyet a helyszínen tekintett meg a korábbi világválogatott Détári Lajos is, aki rövid ideig a Ferencvárosban is futballozott, az Olimpiakosznál pedig igazi közönségkedvenc volt a pireuszi klubnál töltött két idénye során.

Mindössze 75 másodperc telt a mérkőzésből, amikor megzörrent a háló: Abu Fani végzett el szabadrúgást, majd kilenc méterről Varga Barnabás bólintott a kapuba. Korai volt azonban az öröm, a videóbíró les miatt érvénytelenítette a találatot. Kiegyenlített mederben folytatódott az összecsapás, az első kaput talált lövést a 25. percben jegyezhettük fel, ekkor a balhátvéd Ramírez szólója után vette célba 16 méterről a rövid alsót. A 32. percben aztán Dibusz mutatott be nem kis bravúrt, Alekszandropulosz életerős fejesét tudta kipaskolni. A folytatásban felpörögtek az események, sorban jöttek a lehetőségek mindkét oldalon, azonban gól nélkül zárult az első játékrész.

A térfélcsere után hasonlóképp alakult a játék, mint az első játékrész első felében, a mezőnyben zajlott a küzdelem, de érdemben egyik kapu sem forgott veszélyben. Az idő múltával a Ferencvárosnak egyre kevésbé volt sietős, a hazaiak pedig Podence beállása után egyre aktívabbnak bizonyultak. A 80. percben pedig ismét Dibusz volt a kulcsszereplő, El-Kabi a bal alsót vette célba mindhiába. Három perccel később Wingo és a csereként beálló Besic aludt el a kapu előtt, ezúttal pedig a 30 éves marokkói már nem hibázott, vezetést szerzett a görögöknek, s egyben beállította az 1-0-s végeredményt.

A párharc visszavágóját jövő csütörtökön 21 óra kezdettel játsszák a Groupama Arénában. A magyar bajnok addig már nem lép pályára, ugyanis elhalasztották a DVTK elleni hétvégi bajnokit.