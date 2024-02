nepszava.hu;

2024-02-17 07:58:00

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely is ott volt a Hősök terén a gyermekek védelmében tartott tüntetésen

A pénteki ötvenezres demonstráció résztvevői a pedofilügyben adott elnöki kegyelem miatt kialakult botrányra adtak erőteljes választ, és bár politikusok szép számmal vettek részt a rendezvényen, azt pártpolitikai utalások nélkül tették.

„A bántalmazott gyermekek melletti kiállás a pártpolitika fölött álló ügy – örülök, hogy ilyen sokan gondoljuk így” – írta péntek esti Facebook-posztjában a zsúfolásig megtöltött Hősök terei szelfi kíséretében Vitézy Dávid. Az Orbán-kormány volt közlekedési államtitkárát korábban az LMP kérte fel, hogy induljon el a júniusi főpolgármester-választáson. Vitézy Dávid ugyan az elmúlt időszakban rendre megszólalt a fővárost érintő közlekedési ügyekben, még eddig nem döntött arról, hogy ringbe száll-e, ráadásul sajtótalálgatások szerint akár a Fidesz titkos favoritja is lehetne.

Ugyancsak részt vett a demonstráción a jelenlegi ellenzéki főpolgármester, Karácsony Gergely (Párbeszéd) is, aki csak annyit írt ki: voltunk egy páran. Amint arról a Népszava is beszámolt, pénteken 18 órától ötvenezren tüntettek a Hősök terén a gyermekek védelmében. A demonstrációt youtuberek és influencerek hirdették meg Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért címmel.

Az elmúlt hetekben történtekre, a Novák Katalin körül gyűrűző elnöki kegyelmi botrány, az, hogy távozó államfőnek sikerült elnöki kegyelemben részesítenie egy pedofilügy elítéltjét, csattanós választ adtak az utóbbi időszak legnagyobb tüntetésének részvevői. A szervezők kifejezett kérésére az ellenzéki pártok – azon kívül, hogy részvételre szólították fel a híveiket – hivatalosan nem képviseltették magukat zászlókkal vagy pártjelvényekkel a demonstráción.

Ezzel együtt a civil megmozdulás felhívásában elég világosan. „Nagyon nincs rendben, hogy a magyar közélet uszításból, gyűlöletkeltésből, karaktergyilkosságokból áll” – írták a szervezők , hozzátéve, hogy a pápalátogatás ürügyén szabadon engedtek egy embert, aki aktív segítője volt egy gyermekbántalmazó erőszaktevőnek. Elnöki kegyelemmel szabadult, erkölcsi bizonyítványt kap, bármikor újra gyerekek közelében dolgozhat. A szervezők szerint ami történt, az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén.