2024-02-16 10:56:00

Karácsony Gergely: Már 2011-ben tudta a fővárosi fideszes városvezetés, hogy mi folyik a bicskei gyermekotthonban, mégsem tettek semmit

A főpolgármester ezt azokból a dokumentumokból állapította meg, amelyek a fővárosi vizsgálat során eddig előkerültek a gyermekotthonban törtét bestiális bűncselekményekről.

Már 2011-ben, 5 évvel a feljelentések előtt tudta a fővárosi fideszes városvezetés, hogy mi folyik a bicskei gyermekotthonban, mégsem tettek semmit. Egyszerre megrázóak és felháborítóak az általam elrendelt vizsgálat nyomán eddig előkerült dokumentumok – írja pénteki Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester a megismert iratok alapján azt is kijelentette hogy „a főváros fideszes vezetői igenis megmenthették volna a gyerekeket”.

Az iratok szerint, ha a korábbi városvezetés időben lép, legalább 5 teljes évvel megrövidíthették volna a gyerekek szenvedését, mert a 2016-os feljelentések előtt 5 évvel, 2011-ben a bicskei gyermekotthon két bátor dolgozója eljött a Városházára és részletesen beszámoltak arról, mit élnek át a gyerekek. Budapest vezetője kiemelte: „Nem feledhetjük el, hogy a tisztázással mindenekelőtt az áldozatoknak, a gyerekeknek tartozunk, és azoknak a bátor felnőtteknek, akik elő mertek állni ezzel a borzalmas üggyel.”

– Még öt évig folytatódhattak a gyerekek ellen elkövetett bűnök azért, mert valaki, vagy valakik nem tették a dolgukat és a kötelességüket, és ezek után még kitüntetésre is felterjesztik, a közgyűlés elől is elhallgatva mindazt, amit korábban nekik elmeséltek. Ha van valami, ami nem maradhat következmények nélkül, ez biztosan az – szögezte le Karácsony Gergely, aki szerint a belső vizsgálatnak arra is választ kell adnia, hogy az előző fideszes városvezetésből kinek a politikai felelőssége, hogy kitüntetésre javasoltak egy pedofil szörnyeteget.