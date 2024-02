Doros Judit;Batka Zoltán;

2024-02-19 07:30:00

Félelem és reszketés a Várkert Bazárnál: Orbán Viktor veszített az önbizalmából, a Fidesznek még nincs széles körben elfogadott államfőjelöltje

A miniszterelnök alapvetően a saját híveit megnyugtató, itt-ott önkritikus, de unalmas, a régi paneleket ismételgető beszédet tartott.

– Azt kaptuk, amit vártunk: a miniszterelnöknek stabilitást kellett mutatnia, folytonosságot, az ország vezetésére való képességet, az alternatívahiányt. A pedofil botrányra utalva azt sugallta, hogy ami volt, annak vége, a belpolitikai válság lezárult, ehhez kellett megtalálni a beszéd arányait és a témáit – mondta a Népszavának Szentpéteri Nagy Richard politika elemző. (A pedofilbotrány nyomán távozott az államfői székből Novák Katalin, a közéletből Varga Judit és pénteken a református egyház zsinatának lelkészi elnöki posztjáról Balog Zoltán. Pénteken 50 ezres, a kormány politikáját is kritizáló tüntetést tartottak a fővárosban a gyermekek védelméért).

Szentpéteri Nagy Richard szerint Orbán Viktor pár perc alatt túllépett a köztársasági elnök-ügyön, majd olyan témákat kezdett sorolni, amelyek szándékai szerint az ő szakpolitikai rátermettségét, politikai vezetői alkalmasságát igazolták. – Ha valakinek az a feladata több mint 35 éve, hogy beszédeket mondjon az anyanyelvén, elvárható lenne jobb előadás is, amikor három szónál többet képes megjegyezni, nemcsak felolvasni. Ez merőben ellentétes a nyugati politikusoknál megszokott gyakorlattal, Magyarországon egy kisvárosi iskolaigazgató, vagy egy falusi plébános is tud ennél jobb előadásmóddal, papír nélkül beszélni – fogalmazott.

– A miniszterelnök, a Fidesz, a kormányoldal szeretne minél gyorsabban túllépni az elmúlt napok eseményein, ám amíg nem lesz új köztársasági elnök, addig ez nem fog bekövetkezni. Ezt Orbán Viktor is tudja, a beszédében is elmondta, hogy minél gyorsabban meg kell ennek történnie, látható, hogy szeretné rövidre zárni az ügyet – fogalmazott lapunknak Rajnai Gergely, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemezője. Szerinte most az látszik, hogy a kormányoldalnak egyelőre

Kifejtette: az előadásban egyetlen nóvum hangzott el, ami a svéd NATO-csatlakozás ratifikálásának várható határidejéről szólt, máskülönben a kormányfő régi témákat taglalt, és jelezte azt a bizonytalanságot, ami az EP- és az amerikai választás, valamint a háború ügyében a nemzetközi színtéren fennáll.

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint alapvetően a Fidesz-hívek megnyugtatására irányult a beszéd első öt-hat perce, hiszen gyakorlatilag a miniszterelnök egészen a szombati évértékelőig magára hagyta pártja híveit. Végül kimondta, hogy súlyos hiba következett be, egyértelműen bírálta utólag a kegyelmi döntést, s most már, még ha „zaklatott szívvel” is, de köszönetet mondott a köztársasági elnök munkájáért. Ugyanakkor a saját felelősségéről – vagyis arról, miért és hogyan kerülhetett Novák Katalin ebbe a székbe, s hogy van az, hogy a NER eddigi három köztársasági elnökéből ketten idő előtt megbuktak és távozásra kényszerültek – nem beszélt. Akkor ugyanis el kellett volna mondani azt is, hogy ő és a Fidesz elnöksége javasolta Novák Katalint, ezért az ő politikai felelőssége megkerülhetetlen. – Erről nem hallottunk önkritikus mondatot, noha ezzel együtt is a korábbi Orbán-beszédekhez képest ez most valamivel önkritikusabb volt – jegyezte meg. Kiemelte ő is, hogy a beszéd többi része a svéd szálon kívül érdemi újdonságot nem tartalmazott, nagyjából azok a panelek sorjáztak, amelyeket korábbi Orbán-beszédekben már többször hallhattunk, a zöld átállástól a nyugdíjak megvédésén át az infláció letöréséig vagy épp a „brüsszelezésig”.Kérdésünkre, vajon mi lehetett az oka, hogy

érezhettek egyfajta zavarodottságot, elbizonytalanodást. Orbán Viktor is elveszítette kissé azt a korábbi magabiztosságát, amit eddig láthattunk tőle.

Orbán Viktor a Várkert Bazárban tartott évértékelőn a többi között arról beszélt, hogy a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. „Köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta lemondását az Országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel” – mondta, hozzátéve, hogy távozása bár helyes, de nagy veszteség Magyarország számára. Szerinte az igazságügy-miniszter az elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva, távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen, de – tette hozzá – igazságtalan következménye. (Azt nem említette, hogy a Kunos-ügyben Dávid Ibolya akkori miniszter nem ellenjegyezte Göncz Árpád volt államfő kegyelmi döntését, igaz, ez 26 éve volt.) Orbán Viktor sem Novák Katalin, sem Varga Judit nevét nem ejtette ki, ám többször is leasszonyozta őket, például amikor azt mondta: „a távozó két asszony kisujjában több méltóság van, mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve.”

Azt is mondta, a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, amit egy új törvénycsomag formájában benyújtanak az Országgyűlésnek. „A magyarok jobban élnek, mint a Gyurcsány-korszakban, de nem olyan jól, mint szeretnénk” – fogalmazott a kormányfő, majd bejelentette, hogy a parlament a tavaszi ülésszakának kezdetén ratifikálhatja Svédország NATO-csatlakozását.

Égető kérdések ötven méteren

Soha nem látott biztonsági készültség mellett tartották meg Orbán Viktor évértékelőjét a Várkert Bazárban. A sajtót lényegében kizárták, sőt a Fidesz intézői igyekeztek mindent megtenni, hogy még a rendezvény előtt se tudjon a sajtó mikrofonvégre kapni rendezvényre érkező fideszest.

Az eddigi években a fideszesek jó része – aki a Várkert Bazár mélygarázsába nem kapott helyet az autójával – az jobbára gyalog, az Attila út felől érkezett a beléptetőponthoz, így egy nagyjából ötven méteren keresztül a sajtó tudta kérdezni a politikusokat és a szimpatizánsokat. Idén azonban az Attila útig lezárták a teljes, Várkert Bazár felé tartó útszakaszt, a kordon bejáratánál pedig rendőrök, biztonságiak sorfala előtt Kubatov Gábor pártigazgató jobbkezeként, az FTC biztonsági főnökeként ismert Kindlovits Máté és néhány társa fogadta az érkezőket, hogy azok az Attila útról néhány lépéssel besurranhassanak a kordon mögé.

Aki nem közvetlenül a kordon bejáratához érkezett az autójával, azt – mintha valami válsághelyzet lenne – gyakorlatilag kimenekítették a sajtó elől a biztonsági őrök és a kordonok mögé kísérték őket. Ilyenkor Kindlovits vagy valamelyik embere az érkező fideszes elé rohant, majd szorosan rá tapadva, egyik kézzel hátulról támogatva, másikkal a sajtósokat hárítva amilyen gyorsan csak tudták kísérték a fideszeseket a biztonságos kordonok mögé. Ha valaki meg is állt nyilatkozni – ilyen volt a Megafonos influenszerként „Kötter Tamás” néven reklámozott Biczi Tamás ügyvéd – Kindlovits vagy más segítője figyelmeztetően odasorakozott mellé, majd vállára, hátára tette a kezét. (A ritka kivétel volt a sajtóval általában közlékeny Bencsik Gábor, vagy Deutsch Tamás, ő amúgy is az Apród utca felől érkezett) Volt, aki láthatóan zokon vette, hogy taszigálják, Hörcsik Richárd fideszes képviselő például elsőre nem a kordon bejáratához ment, hanem a mellette lévő sétányon indult volna el, mire fennállt a veszély, hogy Hörcsik tíz méternél hosszabb szakaszon a sajtó elé kerül. Szerencsére Kindlovits fél kézzel visszarántotta.

Kindlovits Máténak már a kereszteződéshez elé mennie, majd egészen sportos gyorsasággal, futólépésben sikerült befutniuk a biztonságos kordon célvonala mögé. Más esetben, például a szintén a kordontól távolabb megérkező és autójából kiszálló Balla György képviselőnél, illetve Ágh Péter államtitkárnál a pártigazgató intézője és társai nemcsak kísérték őket, de kimenekítés közben több sajtóssal is lökdösődtek, így az Index mikrofonját, majd a 444 kamerását is ellökdösték az interjúalany közeléből. Egészen válságos helyzet alakult ki, amikor a sajtóval amúgy közlékeny Nagy Feró érkezett egy taxival a bejárathoz. „Menjen, menjen, menjen!” – kiabálták a biztonságiak a taxinak, hogy azonnal hajtson be a mélygarázsba, látva, hogy Feró a lehajtott ablak mögül pár szót váltott a sajtósokkal.

Kormánytaggal nem sikerült találkozni, ők lesötétített autóval egyenesen a Krisztina vagy az Attila útról hajtottak be a mélygarázshoz vezető útra. Végül megérkezett a miniszterelnök furgonja is, de ezt csak onnan lehetett sejteni, hogy a mellettünk lévő valtonos biztonsági őr rádióján egyetlen szó hangzott el: „Orbán!”, továbbá a rendőrök lezárták hirtelen az Attila utat.

A rendezvény előtt a Szikra Mozgalom aktivistái flashmobbal várták a fideszeseket: az aktivisták „vörös szőnyeget” terítettek a földre – ragasztható matricákat raktak azokról, akiken átlép a Fidesz. A közelben egy fiatalemberrel is beszélgettünk. Mint kiderül, a barátnője bent dolgozik a Várkert Bazárban. Mint mondja, párja évek óta utálja ezt a melót. „Ilyenkor agyba-főbe átvilágítják őket, nem ritkán még vécére se mehetnek ki” – mondja, majd sóhajt: odabent azt beszélik, hogy Orbán soha nem eszik a svédasztalról és csak azt a vizet issza, amit ilyenkor magával hoznak a biztonságiak.