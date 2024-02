Á. Z.;M.A.;

ellenzék;Orbán Viktor;évértékelő;2024;

2024-02-17 18:35:00

Bocsánatkérést vár az ellenzék Orbán Viktortól az évértékelő után

Úgy vélik, a miniszterelnök ma mindenről beszélt, csak a lényegről nem.

Egyhangúlag az áldozatoktól való bocsánatkérést és a felelősségvállalást hiányolták Orbán Viktor szombati évértékelő beszédéből az ellenzéki pártok azután, hogy a miniszterelnök most először reagált a nyilvánosság előtt Novák Katalin távozására és az ahhoz vezető botrányra, vagyis hogy a köztársasági elnök tavaly elnöki kegyelmet adott a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének, Kónya Endrének.

Orbán Viktor az egészet elintézte azzal, hogy a nevük kimondása nélkül, de méltatta Novák Katalin és Varga Judit döntését, aztán bejelentést tett egy új gyermekvédelmi törvényről, amire válaszul a független parlamenti képviselő, Jámbor András, a Párbeszéd parlamenti frakciójának a tagja közölte, két mondatnak kellett volna elhangoznia Orbán évértékelőjén:

Donáth Anna, a Momentum elnöke ugyancsak arra hívta fel a figyelmet, hogy a lényeges kérdésekre most sem válaszolt a kormányfő. Ezek szerinte a következők:

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke felidézte, a miniszterelnök szerint Novák Katalin és Varga Judit méltóságteljesen viselkedtek azzal, hogy lemondtak. – Hazugság! Akkor mondtak le, amikor Orbán megparancsolta nekik. Akkor, amikor kiderült az aljasság. Amúgy csöndben voltak, lapítottak és reménykedtek, hogy megússzák. Ez nem méltóság, hanem aljas képmutatás – írta Kunhalmi.

A Demokratikus Koalíció közleményében szintén kiemelte, hogy Orbán Viktor ma mindenről beszélt, csak a lényegről nem, vagyis arról, miért kapott elnöki kegyelmet egy pedofilsegítő bűnöző.

– hangsúlyozta az ellenzéki párt, hozzátéve, akkor Orbán is érteni fogja, Magyarország a közös hazánk, nem pedig a fideszes pedofilok vadászterülete.

A Jobbik-Konzervatívok a Facebook-oldalán azt írta, a miniszterelnök ma emberként is megbukott, „Rogán Antal boszorkánykonyhájából kilépve évet értékelt ahelyett, hogy a tisztességes utat választva lemondott volna”. A párt szerint ma minden magyar ember előtt nyilvánvalóvá vált, hogy bár Magyarország a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb közéleti botrányát, morális válságát éli át, ez az ember sosem akarja elereszteni a hatalmat, tíz körmével kapaszkodik a miniszterelnöki bársonyszékbe. Pedig a magyar emberek tegnap értékelték az Orbán-kormányt, amit röviden, tömören úgy lehet összefoglalni, nagyon elegük van. A Jobbik kiemelte, Orbán gyáva, hatalommániás emberként elmenekült a felelősség elől, két asszony szoknyája mögé bújt, pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy a pedofil bűncselekményben részes volt igazgatóhelyettes kegyelmi ügyében nem csupán Varga Judit, nemcsak Novák Katalin és nem is csak Balog Zoltán játszottak kulcsszerepet, hanem Orbán Viktor közvetlen környezete is.

– áll a közleményben.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a korábban Twitter néven ismert X-en többek között közölte, a miniszterelnök semmilyen személyes felelősséget nem vállalt az egész országot megrázó kegyelmi botrány miatt, amely során a pedofil igazgatót fedező igazgatóhelyettes kapott kegyelmet. – Orbán Viktor felelőssége azért megkerülhetetlen, mert ez nem egy elszigetelt, egyszeri hiba volt, ez a Fidesz esetében már a párt valódi arcát mutató rendszerhiba. A Fidesz teljesen hiteltelenné vált. Láttuk Kaleta Gábor ügyét, vagy Szájer József ügyét, és a sor hosszan folytatható lenne – fogalmazott Toroczkai.