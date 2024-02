Á. Z.;M.A.;

2024-02-17 17:41:00

Orbán Viktor elintézte a botrányt azzal, hogy jó emberek is hoznak rossz döntéseket, egyszer sem mondta ki Novák Katalin vagy Varga Judit nevét

A miniszterelnök a ma tartott évértékelő beszédében ejtett szót először a nyilvánosság előtt a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter lemondásához vezető ügyről. Balog Zoltánra és a református püspök távozására egy szóval sem tért ki.

Nem is kezdődhetett volna rosszabbul a 2024-es év, a köztársasági elnök benyújtotta lemondását. Olyan ez, mint egy rémálom, mindannyiunkat megvisel – ezzel a felvezetéssel kezdte évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök szombat délután a Várkert Bazárban. Ezzel a távozásuk múlt szombati bejelentése óta először kommentálta Novák Katalin és Varga Judit lemondását, valamint az azt megelőző elnöki kegyelmi botrányt.

A miniszterelnök egyetlen alkalommal sem mondta ki a távozó államfő és botrány miatt parlamenti képviselői mandátumától megváló a korábbi igazságügyi miniszter nevét. Azt azonban kiemelte, a köztársasági elnököt mindannyian úgy látták a tisztségében, mint aki oda való. A magyarok jobbik énjét testesítette meg – folytatta –, a maga természetes módján mutatta meg a férfiaknak, hogy a nők érzelem- és gondolatvilága nélkülözhetetlen és pótolhatatlan az élet minden területén, beleértve a politikát is. Távozása bár helyes, nagy veszteség – tette hozzá.

– fogalmazott a kormányfő. Szerinte az elnök legnehezebb feladata a nemzeti egység fenntartása, és ha ez bármilyen okból megbillen, a helyreállítása is. A nemzeti egységet azonban ezúttal éppen az államfő döntése billentette meg, így helyreállítani már nem tudta. Vagyis a kormányra vár a feladat, hogy a „kizökkent időt helyretolja”, és a kialakult helyzetet jogilag is orvosolja. Kitért arra is, hogy Varga Judit a köztársasági elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, „25 év töretlen gyakorlatát folytatva”, majd megjegyezte, hogy „jó emberek is hoznak rossz döntéseket”.

Arra, hogy az elnöki kegyelmi botrányban Balog Zoltán református püspök is lemondott a legfőbb vallási tisztségéről, a miniszterelnök egy szóval sem tért ki.

Orbán Viktor közölte, a politikai hiba akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat, hát még ha nincs. A jobboldal számára ez olyan egyszerű, mint a faék, pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem – szögezte le, hozzátéve, a lemondás elégtétel és példa az ország számára, esélyt adott, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki, „és úgy is fogunk”.

Ezt követően „zaklatott szívvel” megköszönte a köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter munkáját, valamint úgy vélte, a távozó két asszony kisujjában több méltóság van, mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve.

Új gyermekvédelmi törvény, gyors köztársasági elnökválasztás

– Az áldozatok kálváriája kötelez bennünket, hogy megerősítsük a gyermekvédelmi intézményeink vezetését és felügyeletét, az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat – közölte Orbán Viktor. Azt mondta, mindezeket egy új gyermekvédelmi törvénycsomag formájában be kell nyújtani az Országgyűlésnek, ahol a képmutató baloldal majd vitézkedhet. Emellett a kormánypárti frakcióktól azt kérte,

Arról, hogy van-e már kormánypárti jelölt, nem beszélt.

Novák Katalin az évértékelőn vélhetően nem volt jelen, Orbán Viktor csak Áder Jánost és Schmitt Pált köszöntötte beszéde előtt.

Ép bőrrel kecmeregtünk ki az extra nehéz évből

A miniszterelnök ezután gazdasági kérdésekbe menekült. Közölte, hogy még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint éppen most, így a legnagyobb vállaláson, az egymillió munkahely megteremtésén szerinte túl is vagyunk. Becslésük alapján itthon még legalább 300 ezer ember bevonható a munka világába, és minden évben többen jönnek haza, mint amennyien vendégmunkásnak állnak. Sikerült megvédeni a nyugdíjakat is, ami viszont nem elvárható, inkább bravúr – még ha az ember lassan hozzá is szokik – hogy sikerült visszaadni a 13. nyugdíjat, amit a baloldal elvett – jelentette ki, és köszönetet mondott Varga Mihálynak, akitől szerinte mindez kötéltáncot követel.

Közelebb hoztuk magunkhoz a külhoni magyarokat, az inflációt – az MNB segítségére sietve, üzente Matolcsy Görgynek – sikerült 4 százalék alá szorítani, a költségvetési hiányt csökkenő pályán tartani, a minimálbért 15 százalékkal, a szakmunkás minimálbért 10 százalékkal emelni – sorolta a kormányfő. Szerinte tehát nem lehetünk elégedetlenek, „sikerült ép bőrrel kikecmeregni” a 2023-as extra nehéz évből. – De az ember ennél többre vágyik, a futballban sem az győz, akinek több védése van, hanem aki több gólt lő – jelentette ki, és áttért arra, mint vár 2024-től.

Ebből a végén csoda lesz

Orbán leszögezte, hogy 2024-re a Covid-19 előtti útra kell visszakapaszkodni, ehhez pedig sok sikert kívánt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek. Úgy folytatta, hogy miután „visszataláltunk a 2019-ben kényszerűségből elhagyott kocsiútra”, számot kell vetni azzal, hogy a világ sokat változott. A zöld energia korszaka már nem kopogtat, hanem berúgta az ajtót. A zöldátállás azonban a kormányfő szerint épp kapóra jön, „két legyet üthetünk egy csapásra”, élhetőbb lesz az ország és kiszabadulhatunk az energiafüggőségből.

– A zöldenergiát meg kell termelni, és el kell tárolni – állapította meg. A terv az – folytatta –, hogy megépítjük Paks 2-t, Paks 1 üzemidejét meghosszabbítjuk, és felépítjük naperőműveinket. Az utóbbival kapcsolatos fejlesztési program pedig összegzése szerint úgy vágtat, hogy gyakran egy megbokrosodott lóra emlékeztet. Csak néhány év kérdése, és életünk minden szegletében ott lesznek az energiatároló eszközök – az autókban, házakban, munkahelyeken, ipari parkoknak. Az Orbán-kormány erre több száz milliárd forintot fordít.

Magyarország energiatermelésének a 15 százalékát a napenergia jelenti. Lantos Csaba a végén még tényleg csodát tesz – viccelődött a miniszterelnök.

Egy ötlépéses terve

Megmentjük az autógyárainkat is – jelentette ki Orbán, aki szerint Magyarországon el kell kerülni, hogy a nyugati világhoz hasonlóan sok autógyárat zárjanak be. Képzeljék el Győrt az Audi vagy Kecskemétet a Mercedes nélkül! – emelte ki a kormányfő.

A beruházásokért folyó diplomáciai küzdelem a miniszterelnök szerint leginkább a nyíltvízi úszóversenyekre hasonlít, ahol verekedni, de legalább lökdösődni kell. Ebben – hangsúlyozta – Rasovszky Kristófot szeretnénk utánozni.

A helyzet, a célok és az eszközök világosak – jelentette ki Orbán Viktor, majd felvázolta öt lépésből álló tervét, ezek a következők:

„Döglött lóra nem verünk patkót”

A miniszterelnök közölte, az is fontos kérdés, milyen környezetben kell végrehajtani a fent említett tervet. Ami a lengyel parlamenti választást illeti, neki a Kelly hősei egyik jelenete jutott az eszébe, hogy az ellenség és az övéik is mindenhonnan támadnak, a légierejük csak azért nem tud, mert az eső miatt nem szállnak fel a vadászgépek. Megjegyezte, a svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettek a bizalom helyreállítása érdekében, és

A természetes létközegünk azonban az Európai Unió – hangsúlyozta –, 2023 pedig az EU kudarcainak éve volt, ami lehúz, visszaránt, „a mi lábunkra is ólomsúlyt” helyez. Az Európai Unió Ukrajna-stratégiája szerinte látványosan megbukott, nem csak a harctéren, a nemzetközi politikában is. A brüsszeli válságkezelés klasszikus, „az Egyesült Államoknak klassz, a többieknek kuss” – mondta Orbán Viktor, aki úgy véli, a nagykövetek már a parlamentbe járnak ellenőrizni, vajon jól viselkedik-e a dollárbaloldal. Azonban volt elég időnk megtanulni, hogyan kezeljük a nyomást – mondta. Olyanok vagyunk, mint a presszógép, nagy nyomás kell ahhoz, hogy a legjobbat préseljük ki magunkból – viccelődöt tovább a miniszterelnök.

Leszögezte, berzenkedünk attól, hogy újra és újra közös hitelt vegyünk fel a többi tagállammal, ha ugyanis az egyik borul, vele borulnak a többiek, ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. Kőbe kellene vésni, hogy a közös hitelvelvétel nem járható út Magyarországnak – fejtegette a kormányfő.

– üzente a miniszterelnök. Év végére a karácsonyfa alá újraéledő nagyságot kért az Egyesült Államokban és Európában, valamint brüsszeli szuverenista fordulatot. A brüsszeli bürokraták nem húznak ki a csávából, „döglött lóra nem verünk patkót” – mondta, hozzátéve, az új jobboldal ne Európa alternatívája, hanem európai alternatíva legyen, így kell a közelgő EP-választásra is tekinteni.