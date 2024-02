Miklós Gábor írása a Népszavának;

Bulgária;Bojko Boriszov;bolgár kormány;Rumen Radev;

2024-02-20 14:00:00

Továbbra is nagyon ingatag lábakon áll a bolgár kormány

Az Európai Unió azonban megpróbálja elkerülni a kabinet szétesését.

Bulgáriában a múlt évben különös alkuval jött létre kormány. A legnagyobb párt, a jobbközépnek mondott GERB (Polgárok az európai Bulgáriáért) megállapodott a szintén jobbközép, Folytatjuk a változást/Demokratikus Bulgária (PP/DB) pártszövetséggel, hogy 18 hónapig együtt fognak kormányozni. A pártvezérek a háttérbe húzódtak. Az első kilenc hónapra Nikolaj Denkov vegyészprofesszor (PP/DB) kapott megbízást, azzal, hogy háromnegyed éves miniszterelnöksége után Marija Gabriel addigi uniós biztos (GERB) követi majd. Ő az első kilenc hónap alatt külügyminiszter és miniszterelnökhelyettes posztot töltött be pártja színeiben. A megállapodás egy két évig tartó válságot zárt le. Ez idő alatt öt választást tartottak, a legutolsót 2023 áprilisában. A júniusi kormányalakítást nyilvánvalóan kikényszerítették az ország szövetségesei. A PP ugyanis eleve azért alakult meg, hogy felszámolja a romlott korrupciós kormányzási modellt, amelyet a kilencvenes óta valamennyi párt gyakorolt Bulgáriában. Ezt úgy lehet leírni, hogy a „régi” pártok bűnszövetségben működtek a szervezett bűnözéssel és a titkosszolgálatokkal. Az egész rendszer működtetését pedig a romlott igazságszolgáltatás – ügyészség, bíróság – garantálta. A politikai versengés eközben úgy zajlott, hogy a jobboldal antikommunista retorikát használt és Nyugat-barátnak állította magát, miközben a másik oldal vezető ereje Bolgár Szocialista Párt (BSZP) és más kisebb erők főleg oroszbarát színben nyilvánultak meg. A spektrum része volt a török-muzulmán kisebbség politikai képviselője, a megkerülhetetlen DPSZ (Mozgalom a jogokért és a szabadságért) párt.

A PP/DB két évvel ezelőtti feltűnését és megszerveződését annak köszönhette, hogy vállalta a konfrontációt a korrupciós gyakorlattal. Ez azt jelentette, hogy a pártot megalapító fiatal technokraták kizárták a „régi pártokkal” való együttműködést. A választásokon a korrupcióellenes erők nem tudtak kormánytöbbséget szerezni, a válság elhúzódott. Ez aggasztotta a Nyugatot, különösen az ukrajnai orosz agresszió után. Bulgáriát az átmeneti időszakban elnöki kormányok irányították, Rumen Radev a közvetlenül megválasztott államfő pedig igyekezett kivonni országát a konfliktusból, s megtagadta a szolidaritást Ukrajnától. Radev lényegében Orbánnal azonos politikát folytat, némileg visszafogottabb hangnemben beszél, ám a bolgár társadalmi emlékezet orosznosztalgiájára is reflektál.

Az ország megkerülhetetlen az ukrajnai NATO-műveletek szempontjából is, s feltehetően az EU is nehezen viselt volna el egy újabb gyenge láncszemet a rendszerben. A politikai-gazdasági rendszer romlottságával korábban is tisztában lehetek, de félrenéztek, mivel Bojko Boriszov GERB-kormánya a felszínen belesimult a brüsszeli elképzelésekbe. Konfliktusok akkor robbantak ki, amikor a korrupció már nyugati érdekeket sértett. Ezt jelzi az ellenállás, amivel akadályozzák az ország belépését a Schengen-övezetbe, s nehézségeket támasztanak a bolgár euró bevezetése elé. A válságot kitalálói a rotációs rendszerrel vélték megoldani. A 18 hónapra alakult kormányt alkotó erők euroatlanti elkötelezettséget vallottak, s ezen az alapon vállaltak a kormányzást. A miniszteri posztok többségét a kisebb reformpártok kapták, azzal, hogy folytatják a korrupciós ügyek feltárást és a rendszer lebontását. Ez az azonban a GERB számára komoly veszélyt jelent. Február elején Boriszov azzal állt elő, hogy ő a kormányváltást úgy képzeli el, hogy Marija Gabriel miniszterelnök lesz, de a külügyminisztert továbbra is a GERB adja. Denkov viszont egyértelműnek mondta, hogy a rotáció egyszerűen hivatalcserét jelent közte és Gabriel asszony között, a többi miniszter pedig marad a posztján. Boriszov azonnal támogatást kapott a DPSZ-től is követeléséhez, s amikor ez a cikk íródik nincs jel rá, hogy megállapodásra jutnának. Ez pedig újabb választást, ismét Radev elnök kormányzását jelentené. Hacsak.

Az elmúlt napokban Denkov és Gabriel is részt vett a müncheni biztonsági fórumon és Anthony Blinken amerikai külügyminiszterrel közösen tárgyalt velük. Az amerikai fődiplomata arról beszélt, mennyire fontos Bulgária NATO számára, mennyire értékelik a stabilitását. Denkov viszont a tárgyalások után azzal bíztatta hazai közönségét, hogy Szófia közelebb jutott Schengenhez és az euróhoz. Ezek fontosak a bolgár közvéleménynek, s a PP/DB azt ígérte, hogy elintézi ezt az ügyet. Ausztria viszont továbbra is vétóval akarja akadályozni a román-bolgár csatlakozást az övezethez. Vannak bolgár sajtóelemzők, akik mindezt úgy olvassák, hogy a szövetségesek kikényszerítik a kormány hivatalban maradását. Hacsak… Hacsak a GERB nem akar a fenyegető leleplezések elől újabb választásba menekülni.