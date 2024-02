nepszava.hu;

2024-02-20 15:00:00

24.hu: Pokorni Zoltán visszavonul

A lap belső információkra hivatkozva azt írja, hogy nemcsak a polgármesteri széknek, hanem a politikának is búcsút int.

Nem indul újra a XII. kerületi polgármesteri címért Pokorni Zoltán a júniusi önkormányzati választáson, aki a budai hegyvidéki városrészt 18 éve vezeti – értesült a 24.hu, és bár a kormánypárt kérésére hivatkozva a polgármester egyelőre nem nyilatkozott az ügyről, a lap úgy tudja, már utódja is megvan, aki nem más, mint jelenlegi alpolgármestere, a szintén fideszes Fonti Krisztina. A kerületi politikus a Facebook-oldalán az utóbbi időben jelentősen aktivizálta magát, legutóbb Orbán Viktor évértékelőjéről posztolt egy fotót.

A lap belső információkra hivatkozva azt írja, hogy nemcsak a polgármesteri széknek, hanem a politikának is búcsút int Pokorni Zoltán, aki az ezredfordulón még egy ideig a Fidesz országos elnöke, hosszú éveken át alelnöke és nem utolsó sorban oktatási miniszter is volt. Esetleges távozásáról már januárban feltette egy kérdést Facebook-oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyi szervezete: „Most mi jelentsük be, hogy Pokorni idén már nem indul vagy ki fogja?”

A 24.hu szerint egyébként ez napok kérdése lehet, péntekre ugyanis összehívták a Hegyvidéken a Fidesz jelöltállító csoportgyűlését, amelyre Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert is meghívták. Bár Pokorni döntése az ellenzék esélyeit akár javíthatná is, mert a korábbi adatok szerint a jelenlegi polgármester személyes támogatottsága messze meghaladja a Fideszét, azonban az ellenzék megosztott.

A polgármesteri posztra a kétfarkúak társelnöke, Kovács Gergely már bejelentkezett, a Momentum a kerület korábbi rendőrkapitányát, Farkas Csaba indulását jelentette be, az LMP pedig korábbi társelnöke, Kendernay Jánost küldené a pályára, míg a DK és az MSZP egyelőre senkit sem nevezett meg.