Papp Zsolt;

infláció;bankok;díjemelkedés;

2024-02-22 11:25:00

Durván drágul a bankolás, szinte minden pénzintézet 15 százalék felett emeli a lakossági díjait

Nem ismer határt a bankok profitéhsége. A tavalyi rekordévután szinte minden pénzintézet 15 százalék felett emeli a lakossági díjait.

A távközlési cégekhez hasonlóan a bankok számára is lehetőséget biztosít a törvény, hogy a bankoláshoz kapcsolódó díjaikat az előző évi infláció mértékével, jelen esetben akár 17,6 százalékkal emeljék. A közleményekből az derül ki, hogy szinte minden pénzintézet él is a maximális díjemelés lehetőségével. Tavaly a magyar bankrendszer rekordmértékű, 1400 milliárd forintos profitot termelt az MNB összesítése alapján.

A kiugróan magas nyereséghez kellett a magas, 18 százalékos jegybanki kamat, illetve a nagy kamatkülönbözet a betéti és hitelkamatok között. Idén jelentősen csökkennek a kamatok, az alapkamat az év eleji 10,75 százalékról az év végére 6 százalék közelébe esik, vagyis ezzel idén már nem lehet a tavalyihoz hasonló mértékben keresni, így előtérbe kerültek a díjbevételek, illetve azok növelése.

A K&H Bank mindennapi bankoláshoz kötődő díjai átlagosan a tavalyi infláció alatt emelkednek, legalábbis a banki közlemény címe szerint, amely azonban csak részben bontja ki a teljes igazságot. A közlemény szerint a számlavezetési díjak például alig több mint 5 százalékkal lesznek magasabbak. A bankszámlacsomaggal rendelkező lakossági ügyfelek 63 százaléka részesül különböző kedvezményekben, mintegy harmada a számlavezetési díj felét fizeti, negyede pedig ingyen kapja ezt a szolgáltatást. Ugyanakkor a közleményéből az is kiderül, hogy a bank április elsejétől általánosan 17,6 százalékos díj­emelést alkalmaz.

Az Erste Bank a teljes lakossági ügyfélkörére átlagosan 13 százalékos díjemelést vet ki, az emelés viszont csak május elsején lép életbe. A közleményből kiderül, hogy a digitális ügyfeleknek szóló George számlák és kártyák, illetve a gyerek- és a diákszámlák, valamint az ezekhez tartozó kártyák számlavezetési-, utalási- és kártyadíjai nem változnak majd.

A legnagyobb hazai lakossági bank, az OTP is trükkös közleményben jelentette be, hogy nem is emelnek olyan nagyot, pontosabban differenciálva nőnek a díjai. A digitális szolgáltatásoknál a díjemelés mértéke 10 százalék alatt marad - közölték, vagyis a hagyományos számlavezetési és egyéb szolgáltatásoknál ennél magasabb díjemelésre lehet számítani. A bank hirdetményeiből az is kiderül, hogy az egyik legelterjedtebb termékük, a hagyományos „Bázis” folyószámla díja épp 17,6 százalékkal drágul. A díjváltozások a banknál március elsejével lépnek hatályba.

Az Azenpenzem.hu információi szerint mind a CIB, mind az Unicredit Bank a plafonhoz közeli 17 százalékkal emeli szinte minden díját. A CIB ezt már meglépi március elsejével, az Unicreditnél az áremeléseket április elején hajtják végre. Még két nagyobb bank, a Raiffeisen és az MBH Bank nem közölte sem azt, hogy mennyivel emeli a díjait, sem azt, hogy mikortól. Látva a többi nagy bank lépését, komoly meglepetés lenne, ha e két pénzintézet idén nem vagy a piaci átlagnál jóval kisebb mértékben emelne.

Pedig az egyszerűsített bankváltás során az új bank megkapja az előző banktól a rendszeres átutalások és a beszedési felhatalmazások adatait is. Az új ügyfelek megszerzésekor gyakran egy-két éves díjmentességet adnak a bankok, de arra is van példa, hogy több tízezer forintos egyszeri bankváltási jóváírással csábítják át az ügyfeleket. A bankok bejelentett díjváltozásai azoknál, akik nem reagálnak az erről szóló értesítésekre, a megjelölt időpontban életbe lépnek. Akik nem fogadják el, és írásban jelzik, azt a bankok a szolgáltatás felmondásaként értékelik.