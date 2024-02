Korom Milán;

országúti kerékpáros körverseny;Valter Attila;

2024-02-23 19:30:00

Valter Attila: Eddig sokszor én húztam előbb a féket

Az ezekben a napokban az Egyesült Arab Emírségek körversenyén résztvevő Valter Attila még a hétfői rajt előestjén előtt adott interjút a Népszavának.

A háromszoros Vuelta-győztes, Giro d’Italia-címvédő Primoz Rogliccsal együtt távozottól a Visma–Lease a Bike csapatától Marc Lamberts, így edzőt kellett váltania. Tim Heemskerkkel hogyan alakul a közös munka?

Eléggé óvatos edző, aki visszafogja a versenyzőit. Ugyanakkor tudtam, hogy baj nem lehet, hiszen Jonas Vingegaard (a Tour de France 2022-es és 2023-as bajnoka – szerk.) is mennyire jól megy. Most már tudom élvezni a lassabb haladást is – ez azt jelenti, hogy egy meghatározott watt fölé nem megyek. Természetesen ez egy átlagember számára még mindig nem lassú tempó. Szerettem időnként túlnyomni a tempót, ami viszont kontraproduktív tud lenni. Máshogy jönnek össze a hetek, nincs akkor különbség a pihenő-, és a kemény hét között, érzem, hogy folyamatosan fejlődök.

2023-ban végig stabilan, a korábbinál magasabb szinten teljesített. Gondolom, hogy akkor nincs baj az önbizalmával.

Ezt is ugyanúgy fejleszteni kell, mint a teljesítményt. Tavaly sokszor megleptem magamat, ami egyben azt jelenti, hogy nem bíztam eléggé magamban. Van egy elképzelésem, hogy mire vagyok képes. De extra teher, ha kimondom, aztán az emberek is raknak rám plusz terhet. Tudom, hogy hol a helyem a mezőnyben, és az sokszor előrébb van, mint korábban gondoltam. Ha a mostani felkészülési időszakban ebben sikerült szintet lépni, akkor az egyértelműen az eredményeimben is látszani fog.

Az elmúlt években szépen építette a karrierjét, viszont megmaradt ugyanannak a szerény srácnak. Ebből is fakadhat, hogy nem bízik vagy bízott eléggé önmagában?

Nekem a szerénységet sokszor az jelentette, hogy én húztam előbb a féket, vagy lekicsinyeltem magam, ami nem hatékony a teljesítményre nézve. Jó példát jelentenek a csapattársaim, akik szerények, viszont amikor a versenyen olyan a szituáció, akkor ott vannak, ahol kell lenniük. Két különböző dolog szerénynek lenni, és a mezőnyben agresszívnak lenni. Tisztában kell lenni a képességeinkkel, ezzel a problémával rengeteg sportoló találkozik.

Önmaga próbál ezen túljutni, vagy dolgozik együtt szakemberrel?

Rengeteget olvasok önfejlesztő könyveket, kicsit más témakörben. Nem csak a sport világa érdekel. Ezenkívül a csapattársak és a vezetők is sokat tudnak segíteni, a tőlük kapott megbízható jó szó aranyat tud érni. Persze, dolgoztam pszichológussal is.

Beszéljünk a teljesítményről is. Tavaly ilyenkorhoz képest mi látszik?

Pici fejlődés látható a számokban, amik egyre stabilabbak. De ez már az a szint, ahol nincsenek túl nagy lépcsőfokok.

Mi a helyzet a súlyával?

Jobban alakult, mint számítottam. Egy jó kilóról beszélünk, ami nem kifejezetten számít, de mentálisan jól esik, hogy a felkészülésnek ezt a részét is jól tudtam csinálni, főleg, hogy ez elmúlt időszakban magamra főztem. Idén a dietetikusom csak egy kisebb csoporttal foglalkozik, így napi szinten tudok vele beszélni.

Az UAE Tour után március 2-án jön a Strade Bianche, ahol tavaly ötödik, 2022-ben pedig negyedik lett. Ezúttal mire számíthatunk?

Az egyik idei fő célom épp a Strade, ahol nagyon szeretnék jól menni. A csapat egy kifejezetten erős sorral érkezik, én leszek a kapitány, amire nagyon büszke vagyok. Ez egy olyan verseny, ahol a murvás szakaszok miatt nagyon gyorsan változhatnak a dolgok. Éppen ezért nem is vertem nagy dobra a terveim.

A további programjából további két verseny ismert: csak úgy, mint tavaly, részt vesz a tirrén-adriai és a katalán körversenyen.

Előbbire Vingegaard-ral megyünk, ott egyértelműen ő lesz a kapitány. Várom, szeretek vele versenyezni. Utána jön a katalán körverseny, ahol pedig Cian Uijtdebroeks-t és Sepp Kusst fogjuk segíteni.

Egy kerékpáros szakportál január végén arról írt, hogy az idén újra indul a Giro d’Italián. Ezzel kapcsolatban mondhat bármit?

Mondhatnék, de nem szeretem, hogy a média pletykákat ír, és saját maga akar bejelenteni dolgokat. Az én dolgom, hogy bejelentsem, hol versenyzek. Majd, ha úgy érzem, hogy eljött az ideje, akkor így fogok tenni.

Nem kérem, hogy nevezze meg, de valamelyik háromhetesen idén is láthatjuk versenyezni?

Nagyon bízom benne! De azért is vagyok nagyon óvatos a nyilatkozataimmal, mert ezek a versenyek még nagyon messze vannak, addig még bármi törtéhet. Amikor közeledik a cél, és semmi sem állhat már az utamba, akkor szeretném kimondani, hogy ott leszek-e az adott Grand Touron.

A 2024-es szezonját illetően mivel lenne elégedett?

Szeretnék versenyt nyerni és dobogókat elérni. Remélem, hogy szemmel láthatóan tudok fejlődni teljesítmények és eredmények terén egyaránt. A tavalyi stabilitásomra nagyon büszke vagyok, remélem, ezt sikerül még magasabb szintre emelnem.