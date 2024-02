Visszatért a Holdra az Egyesült Államok

Á. Z.;

Tudomány;NASA;Hold;Egyesült Államok;űrutazás;holdkomp;

2024-02-23 07:58:00

Az Odysseus holdkomp a NASA hat kísérleti műszerével landolt az égitest déli pólusánál. Landolását feszült órák előzték meg.

Több mint 50 évvel az Apollo-17 1972. decemberi missziója után újra sikerrel landolt a Hold felszínén egy amerikai holdkomp. A texasi Intuitive Machines nevű cég Odysseus nevű holdkompját a SpaceX rakétája vitte a célpont felé, 73 percen át ereszkedett az égitest felszínéig, amelynek a déli pólusa, a Malapert A kráter közelében ért talajt. Ez alatt tíz percre elvesztették vele a kapcsolatot, de úgy tűnik, minden rendben, egy X-en (az egykori Twitteren) közzétett bejegyzés tanúsága szerint az Odysseusszal sikerült helyreállítani a kommunikációt, a holdkomp el is kezdte küldeni az első adatokat, így képeket is a Holdról. A landolás után csaknem 15 perccel jelentette be a repülésirányítás, hogy fogja az Odysseus gyenge jeleit.

A landolást feszült órák előzték meg, mert meghibásodott a leszállóegység lézeres navigációs rendszere, ezért az holdkompnak még egy kört kellett tennie az égitest körül, és a repülésirányítás a NASA kísérleti lézerrendszerét aktiválta a landoláshoz.

After troubleshooting communications, flight controllers have confirmed Odysseus is upright and starting to send data.

Right now, we are working to downlink the first images from the lunar surface.