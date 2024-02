Orbán Balázs megosztott egy cikket, majd gyorsan kiretusálta egy részét, miután feltűnt neki, hogy az üzenete ellentétes a kormányéval

P. L.;

Upsz.

Úgy tűnik, Orbán Balázs anélkül osztotta meg az Economist egy cikkét az X-en, hogy elolvasta volna - szúrta ki a 24.hu.

Úgy esett ugyanis, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója szembetalálta magát a gazdasági lap egyik cikkével, amelynek címe magyarra fordítva így hangzott: „Nem a szankciók a megfelelő eszközök az Oroszország elleni harcra”.

Miután az Orbán-kormány szilárd álláspontja, hogy a szankciók nem működnek (de leginkább, hogy minden, ami Ukrajnának segítség, az rossz), Orbán Balázsnak több se kellett, megosztotta az írás képernyőfotóját a következő kísérőszöveggel:

Pedig csak a cikk leadjét kellett volna elolvasnia mellé, amely így szól:

Vagyis a cikk pont az ellenkezőjét kommunikálja, mint amit az Orbán-kormány állít, vagyis, hogy a szankciók önmagukban nem elégségesek és nem helyettesíthetik az Ukrajnának küldött pénzt és fegyvereket.

Ez viszont csak később tűnt fel Orbán Balázsnak (vagy valakinek a stábjából), ugyanis a megosztott képernyőfotóról utólag törölték a cikk leadjét, hogy a poszt immár csak az Orbán-kormány által hirdetett féligazságot tartalmazza.

Shocking ????????‍♂️ It's almost as if Hungary has been saying it for the past two years... pic.twitter.com/CjVuTrkPCm