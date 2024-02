Gál Mária;

támogatás;Ukrajna;háború;

2024-02-24 11:32:00

Új megoldási és segítségnyújtási javaslatokat keresnek európai vezetők Ukrajna megsegítésére

A 21. század Marshall-terve.

Új megoldási és segítségnyújtási javaslatokat keresnek európai vezetők Ukrajna megsegítésére hétfőn Párizsban. Az Emmanuel Macron által kezdeményezett találkozó részletei nem ismertek, a francia elnök csak annyit közölt, hogy „több állam- és kormányfő vagy miniszteri képviselőik" vesznek részt, hogy "megvizsgálják az Ukrajna támogatására irányuló partneri együttműködés megerősítésére rendelkezésre álló eszközöket" .

A segítség egyre sürgetőbb, Ukrajna "rendkívül nehéz" helyzetben van a fronton - ismerte el hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, megerősítve a korábbi lőszergondokról szóló híreket. Pedig Oroszország Ukrajna elleni agressziója a történelem talán legnagyobb segítségnyújtási programját hozta tető alá. Ukrajna kétségkívül összeomlott volna a Nyugat katonai, pénzügyi és humanitárius segítsége nélkül. Ám bármilyen magasak a számok, mindez kevés ahhoz, hogy Ukrajna visszaszerezze elfoglalt területeit, és akkor még nem is beszéltünk az újjáépítési szükségletekről.

Hogy pontosan mennyi az annyi, azt nehéz számszerűsíteni, de Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azt mondta, hogy Oroszország teljes körű inváziójának kezdete óta az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek értéke elérte a 76 milliárd dollárt, míg a többi NATO-tagállam és partner, valamint az Európai Unió egészének hozzájárulása meghaladta a 100 milliárd eurót.

Az Egyesült Államok kulcsszerepet játszott Ukrajna önvédelmi háborújának támogatásában, számszerűen Washington áldozatvállalása a legmagasabb, ám ha a támogató ország GDP-jéhez viszonyítjuk, akkor más a sorrend. Az USA hozzájárulása az amerikai GDP 0,3 százalékát teszi ki, Norvégia és a balti államok viszont a GDP-jük több mint 1 százalékát fordították háborús kiadásokra.

Jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának az Európai Unió, a NATO és az EU legtöbb tagállama is. "Az EU pénzügyi támogatása reálértéken sokkal nagyobb, mint Marshall-terv volt a második világháború után, a GDP-hez viszonyított támogatás százalékos arányát tekintve" - mondta Odile Renaud-Basso, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnöke a Politico-nak.

Az amerikai katonai segítség kulcsfontosságú volt Ukrajna számára ahhoz, hogy ellenálljon a világ egyik legnagyobb hadseregének. A Kieli Világgazdasági Intézet kimutatása szerint a 76 milliárd dolláros amerikai támogatásból több mint 47 milliárd volt katonai segély. Ez meghaladja a Németország, az Egyesült Királyság, Norvégia és Dánia hozzájárulásainak összesített összegét, márpedig ezek az országok a legfőbb európai támogatók. A nyugati támogatók biztosították az ukrán hadsereg számára a tüzérségi rendszereket, páncélozott járműveket, helikoptereket, drónokat, radarokat, páncéltörő rakétákat és légvédelmi rendszereket. A háború előrehaladtával az Ukrajnába küldött fegyverek is egyre modernebbek, kifinomultabbak és nagyobb hatótávolságúak lettek, olyannyira, hogy az ukrán haderő képessé vált már az orosz csodafegyver, a Kreml által legyőzhetetlennek nevezett Kinzsál hiperszonikus rakéta lelövésére is, valamint arra, hogy haditengerészet nélkül is igen komoly károkat okozzon a fekete-tengeri orosz hadiflottának.

A háború sújtotta ország segítségre szorul az olyan alapvető szolgáltatások, mint az oktatás, az egészségügy és a közbiztonság fenntartásához is. Noha az Egyesült Államok nyújtotta a legmagasabb katonai segélyt Ukrajnának, az összesített – katonai, pénzügyi, humanitárius – segítséget tekintve az Európai Unió áll az első helyen. Az EU összességében, több mint 85 milliárd eurót biztosított, ebben nincsenek benne a tagállamok egyedi támogatásai.

Az EU honlapján közzétett információk szerint a háború kezdete óta az Unió több mint 31 milliárd euró pénzügyi, költségvetési, illetve humanitárius segítséget nyújtott: 17 milliárd eurót az EU-n belüli menekültek támogatására; 28 milliárdot katonai támogatás formájában; 9,45 milliárd eurót pedig a tagállamok által nyújtott támogatások, kölcsönök és garanciák formájában. Josep Borell uniós külügyi főképviselő közlése szerint az EU 2024-re 20 milliárd eurót biztosít katonai segély formájában Ukrajnának.

2024-2027 között Kijev számíthat a legutóbbi uniós csúcson jóváhagyott 50 milliárd eurós keretre. Az amerikai kongresszusban egyelőre megrekedt 60 millió dolláros segély hozzáférhetőségét a választási kampány ugyan nehezíti, de valószínűtlen, hogy Washington teljességgel elzárja a pénzcsapot.