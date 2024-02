Á. B.;

közút;hal;kátyú;Lőrinci;

2024-02-23 21:59:00

Akkora tócsa alakult ki egy úthiba miatt Lőrinciben, hogy egy kisebb hal úszkált benne

A tizenhárom centis mélyedésben már több kerék is tönkrement.

Akkora tócsa alakult ki egy úthiba miatt a Heves vármegyei Lőrinciben, hogy egy kisebb hal úszkált benne - hangzott el az RTL híradójában péntek este. Az állatot egy helyi környezetvédő vette észre, majd kiszedte, és elengedte a Zagyvában.

Zubor András azt mondta, fogalma sincsen, hogy kerülhetett oda. Úgy véli, nem ártana egy figyelemfelhívás, mivel nagy tehergépjárművek közlekednek errefelé, s több már kerék is tönkrement. A fotókon az is látszik, 13 centi mély a kátyú. Kitért arra is, hogy bejelentést tettek a Magyar Közút felé, de eddig semmilyen intézkedés nem történt.

A cég kommunikációs osztályvezetője azt mondta, nem egy klasszikus kátyúról beszélhetünk, mert a hiba a bekötőút padkáján alakult ki - bár az is veszélyes. „Hasonlóan más kis sugarú ívekhez, a tehergépjármű-forgalom kanyarodás közben általában az útpadkát is rendszeresen kijárja. Ez történt valószínűleg ennél a helyszínnél is. Az utóbbi időben lehulló nagyobb mennyiségű csapadék pedig az ilyen íveknél rendszeresen megtelhet vízzel” - magyarázta Pécsi Norbert Sándor. Hozzátette, már a horgász akciója előtt tudtak a padkahibáról és a javítása is szerepelt a tervekben. Ez március elején esedékes.