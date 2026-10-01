Az új kormány feladata a leromlott közúthálózat fejlesztése kell, hogy legyen, ám ez horribilis összegbe kerül.
Úgy, hogy alapból is volt már több tízezer. Ráadásul a hidegben csak feltölteni tudják a lyukakat.
Az építési és közlekedési miniszter azt tervezi, hogy már 2026 szeptemberben hatályba lép az új KRESZ, amelynek tervezetét január 20-án hozzák nyilvánosságra. Szerinte van, amiben már utolértük Ausztriát.
A kormány által létrehozott operatív törzs felhívása szerint komolyan kell venni a riasztásokat, azt tanácsolják, hogy az autósok ne induljanak útnak.
Pont úgy, mint a batidai kastélyhoz.
Szerinte az elmúlt 15 évben a közvagyon olyan mértékű gyarapodását láthattuk, mint amire csak az 1867-es kiegyezés után volt példa Magyarország történetében.
Elsősorban a dunántúli területeket borítja vastag, 15, helyenként akár 20 centiméteres hótakaró, a meteorológusok elsősorban az északnyugati országrészben figyelmeztetnek enyhébb hófúvásra.
A kabinet mintegy 50 ezer milliárd forintot költene beruházásokra 2025 és 2035 között. A terveket játszi könnyedséggel boríthatja a költségvetés pénzhiánya és egy kormányváltás is.
A Szerbia felől megnövekedett forgalom miatt az autópályás átkelőt ajánlják a hatóságok, csakhogy a hivatalos határinfó oldal nem egészen erről tájékoztat.
A tizenhárom centis mélyedésben már több kerék is tönkrement.
A kormány nem a forgalmi adatokkal indokolta, hogy autópályát kíván építeni Zalaegerszeg és az M7-es között 44 kilométeren 400 milliárd forintért, hanem azzal: minden megyei jogú város legyen elérhető kétszer kétsávos úton.
A település Rétvári Bence körzetéhez tartozik.
Egy Győr és Pápa közötti útszakaszt avattak fel.
A rendőrök kiérkezéséig a madár önként levonult az úttestről, de befogásához segítség kellett.
Az utak fele teljes körű felújításra szorul - annak ellenére, hogy komoly milliárdokat kaszál az állam a közlekedésen.
Az Orbán Viktor vezette kormánynak nemcsak Zichyújfalu lakói, de egy panzió és a mellette lévő borászat is hálás lehet, bizonyos Simon Panzió és L. Simon Borászat - írja a 444.hu.
Két baleset történt egymást követően az M0-s autóúton a vecsési csomópont környékén, emiatt a Megyeri híd felé több kilométeres dugó alakult ki.
Az ónos esőben útra dőlt fák miatt Budán számos utat le kellett zárni, a jegesedés több helyen az elektromos és a telefonvezetékeket is megrongálta. A XII. kerületben befogadóhelyet nyitott a katasztrófavédelem. Kidőlt fák akadályozzák a forgalmat Pest megyében.
A kórházba szállítást követően belehalt sérüléseibe az a férfi, akit csütörtök este egy menetrend szerint közlekedő autóbusz gázolt el Zalaegerszegen.
Ketten súlyosan megsérültek, amikor egy személyautó motorossal ütközött Szigetszentmiklóson, a Lakihegy felé vezető út egyik körforgalmában.
Újra zavartalan a forgalom az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán Zamárdi és Siófok között, ahol pénteken kora este két személygépkocsi ütközött össze.
Baleset miatt lezárták a külső sávot az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 113-as kilométerszelvényben, Zamárdi és Siófok között.
Mindkét irányban megindulhatott a forgalom pénteken délután Pécs határában, a 6-os út 190-es kilométerénél, ahol korábban a heves esőzések miatt megcsúszott út menti rézsű, így a háromból két sávot le kellett zárni.
Egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek egy személyautó és egy bolgár rendszámú furgon balesetében a 43-as úton, Deszk közelében csütörtökön – közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Megfelelő intézkedésekkel a közúti áruforgalom 5-10 százaléka vasútra lenne terelhető, és ezzel éves szinten közel 78 milliárd forinttal csökkennének az állami útfenntartási kiadások, valamint 8,3 millió tonna plusz megbízással nőne a vasúttársaságok forgalma – közölte a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ).
Mintegy 3000 kilométernyi magyarországi közútszakasz baleseti kockázatát mérik fel, elemzik és tesznek javaslatot forgalomtechnikai beavatkozásokra az uniós finanszírozású SENSoR projekt keretében. A nemzetközileg elfogadott és szabványosított módszertan 90 országban és 650 ezer kilométer felmérésével bizonyította eredményességét. A legveszélyesebb főút ma továbbra is a 4-es számú, itt történik a legtöbb halálos kimenetelű közlekedési baleset.
Elkészült Magyarország első, 8,4 km hosszúságú gumibitumenes aszfalt útszakasza Jánoshida és Jászboldogháza között. A 3121-es számú úthoz kapcsolódó beruházás az első az országban, melynek során ilyen nagyságrendű útszakaszra került gumibitumennel kevert kopóréteg. A felhasznált 45 000 kilogramm gumiőrleményhez a Continental által begyűjtött 10 000 darab gumiabroncsot hasznosította újra a kivitelező.