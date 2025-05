Gyurcsány: "Miniszterelnök úr, most is veszíteni fogsz" - Videó!

"Ha törik, ha szakad, minden választókörzetben egy demokratikus ellenzéki jelöltje lesz a Fidesznek" - ígérte Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció majálisán a Városligetben, a Lev Tolsztoj sétányon. A volt miniszterelnök beszédében Orbánnnak és Mészáros Lőrincnek is üzent, méghozzá azt: ne legyen a kormányfő barátja, mert földönfutóvá válik. Az MSZP Kormányváltó Május 1-nek nevezte el rendezvényeit, ahol 2-kor felszólalt Kunhalmi Ágnes, Botka László és Molnár Gyula pártelnök is. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje is felszólította Orbánt, hogy takarodjon el a magyar emberek életéből. Az MSZP majálisán elhangzottakért kattintson ide!