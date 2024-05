Ungár Tamás írása a Népszavának;

2024-05-02 07:14:00

Jogtalanul élt az uniós pénzből felújított orvosi lakásban a szitkozódó bácsszőlősi polgármester, de szerinte az EU úgysem fogja megbüntetni a falut

Nem rontott a bácsszőlősi polgármester választási esélyein az, hogy három évig jogtalanul lakott a falu háziorvosi lakásában. A település most végletesen megosztottnak tűnik, ám nem csak a lakásügy miatt. Hadházy Ákossal csak azért káromkodott, mert bajban volt, nagyon kellett mennie a vécére.

Országosan elhíresült mondattal „gazdagította” ez év februárjában Bácsszőlős históriáját Szarvas Róbert, a község első embere. Amikor a hatalom korrupciós ügyeinek feltárásában élenjáró, független parlamenti képviselő, Hadházy Ákos megkereste, és felrótta neki, hogy jogtalanul lakik az önkormányzat orvosi lakásában, a fideszes polgármester így reagált: „Baszd meg, valahol laknom kell!” Azóta, ha rákeresünk a neten Bácsszőlősre, ez a mondat ismétlődik legsűrűbben. A falu wikipédiás szócikkében is szerepel immár, hogy a polgármester önkényesen költözött be a felújított orvosi lakásba.

A napokban a 310 lelkes faluban jártam, és kéttucatnyi helybélit kérdezve úgy tűnt, hogy a többség – a botrány ellenére is – Szarvas Róbertet támogatja. A választáson újrainduló polgármester is úgy érzi, élvezi a bácsszőlősiek bizalmát, hisz pár óra alatt összegyűjtött 65 ajánló aláírást (kilenc is elég lett volna).

Szarvas Róbertról tudni kell, hogy intenzív szakasszisztensként előbb a pécsi majd a szegedi egyetem klinikáin dolgozott, később a mentősöknél és egy otthoni egészségügyi szakápolást biztosító vállalkozásnál dolgozott. Feleségével 1999-ben költözött a Bácsszőlőssel szomszédos Csikériára: az asszony háziorvosa volt a környező falvaknak, férje az ő asszisztenseként szolgált. 2010-ben visszavonult a falut 20 évig irányító polgármester, Mondovits Mihály, s ő beszélte rá, hogy induljon a posztért. Mivel a helybéliek elégedettek voltak a férfi asszisztensi munkájával, a Fidesz-KDNP színeiben induló Szarvas a voksok több mint 70 százalékával nyert a választáson. Ez történt 2014-ben és 2019-ben is.

2012-ben Szarvas Róbert elvált a feleségétől, és azt kérte a bácsszőlősi testülettől, hogy hadd lakjon a falu művelődési házának évek óta üres szolgálati lakásában. Be is költözhetett a 44 négyzetméteres, másfél szobás lakásba. 2015-ben, majd később többször is elpanaszolta a testületnek, hogy meg kellene javítani a ház kéményét, mert visszajön a füst. Csakhogy a falunak nem volt pénze a kéményre.

2019-ben az önkormányzat az EU 46,5 millió forintos támogatásával felújította a falu orvosi rendelőjét, és az ahhoz tartozó szolgálati lakást. Az orvosi állást meg is hirdette a falu, de soha nem volt rá érdeklődés. 2021-ben Szarvas Róbert jelezte a képviselő-testületnek, hogy szeretne átköltözni az orvosi lakásba, mert a művelődési ház beszűkült kéménye egyre kiszámíthatatlanabb. A testület nemet mondott a kérésre, a polgármester viszont önkényesen átköltözött a felújított, kétszobás, 78 négyzetméteres lakásba. Akkortól

Aztán, hogy Hadházy Ákos ország-világ tudtára adta a visszaélést, a kormányhivatal is felszólította Szarvas Róbertet, aminek ő eleget tett, és áprilisban visszaköltözött a művelődési ház lakásába.

A polgármester ottjártamkor elmondta, hogy azért engedelmeskedett, mert nem kell már fűteni, így nem fél a kéménytől. Szakvéleménye van róla (mutatta is), hogy a kémény élet- és vagyonveszélyes. Újrafalazása másfél millióba kerülne, erre a falunak most sincs pénze. Ahogy a polgármesternek se arra, hogy házat vegyen a faluban. Az 55 éves férfi abban bízik, hogy pár éven belül lesz annyi vagyona, hogy vegyen egy használt családi házat helyben vagy a szomszédos Bácsalmáson, ahol másodállásban az orvosi ügyeleten dolgozik ápolóként.

A bácsszőlősi képviselő-testület tagjai nem titkolják, hogy szeretnének a júniusi választáson megszabadulni Szarvas Róberttől. A grémium vezéregyénisége, Molnár Zsolt 46 éves vállalkozó, aki azt állítja, hogy a polgármester lekezelte és kinevette őt és társait, ha felszólították, hogy hagyja el az orvosi lakást. Molnár Zsolt azt se hiszi el, hogy a kémény használhatatlan, és azt se, fogadja el, hogy a falunak kelljen gondoskodni a polgármester lakhatásáról. Még számos ügyben kritikus, így amiatt is, hogy szerinte a polgármester a saját céljaira használja a falu autóját. Igaz, ezt a képviselők még nem bizonyították be. Molnár Zsolt szerint attól is tartani kell, hogy a falut megbünteti az EU amiatt, hogy a közösség pénzén felújított szolgálati lakást nem a pályázatban kitűzött célra használták.

Szarvas Róbert úgy véli, ettől nem kell félni, hisz saját orvosa Bácsszőlősnek nincs (a kunbajai orvos jár ki hetente kétszer a faluba, akinek nem kell a lakás). Felvetettem neki, hogy tudhatták előre: nagy az orvoshiány, és aligha költözik majd háziorvos egy ennyire kicsi faluba, mégis megpályázták a támogatást a ház felújítására. Ez nem pazarlás az uniós forrásokkal? A polgármester azt felelte, hogy nem, mert a rendelőt mindenképp fel kellett újítani, ám a rendelő teljesen egybeépült a szolgálati lakással, így az se maradhatott ki a munkákból. Szarvas Róbert hozzátette, hogy azért se büntetheti meg az EU a falut, mert

Ettől még Szarvas Róbert jogtalanul költözött be, s jelenleg hivatali visszaélés gyanújával nyomozás is folyik az ügyben, és valamilyen büntetés járhat a polgármesternek. Ezzel Szarvas Róbert szembenézett, de nem gondolja, hogy ha nyer a választáson, akkor emiatt utóbb méltatlanná válik a tisztségére.

A Fidesz nyíltan nem támogatja a júniusi választáson Szarvas Róbertet. Azt a pletykát viszont cáfolja a polgármester, hogy ki is zárták volna a pártból, továbbra is tag, és az EP-választásra gyűjtött is a Fidesznek 93 ajánlást. De megérti, hogy nem támogatják, mivel az ő önkényes lakáshasználata rossz fényt vethet a pártra. Egyelőre úgy tűnik, hogy egy ellenjelöltje lesz a választáson, ő azonban nem akart nyilatkozni a Népszavának.

A falu egyébként végletesen megosztott, a Szarvas mellett állók ócsárolják Molnár Zsolt csapatát, és mindez fordítva is igaz. A polgármestert elutasítóknak nem feltétlenül Szarvassal van bajuk, hanem utálják a Fideszt, és úgy vélik, hogy Szarvas azért maradt a lakásban három évig, minden tiltás ellenére, mert a fideszes vezetők megszokták, hogy bármit megtehetnek.

Ha megválasztják, klímaberendezést szereltet a lakásba, félmillióért, és azzal fűt. Amennyiben a falu nem tudja állni a beruházás költségét, kifizeti ő, ígérte elköszönéskor.

– Miért nem jutott ez korábban az eszébe? – kérdeztem.

– Nem tudom – tárta szét a karját.

– És miért kellett olyan drasztikus szóval leráznia Hadházy Ákost?

– Mert bajban voltam, nagyon kellett mennem a vécére. Siettem, és ez jött ki a számon.