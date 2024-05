P. Szabó Dénes;

Hello Wood;

2024-05-02 08:56:00

Egy kisebb oázist, gazdagon felszerelt dizájnkabinokat alakított ki egy építészeti cég a Balaton-felvidék kapolcsi térségében

Megpihenni a sziklákban.

Egy kisebb oázist, vagyis gazdagon felszerelt dizájnkabinokat alakított ki a Hello Wood nevű építészeti cég a Balaton-felvidék kapolcsi térségében, Csóromföldén. A helyválasztás nem véletlen: a vállalkozás is szervez a környéken eseményeket, mint a Project Village nevű építészfesztivált vagy a Builder Summit nevű építőtábort, illetve nyaranta a környező településeken zajlik a Művészetek Völgye, melybe a Hello Wood szintén bekapcsolódik.

A kabinházak külseje vörös-, a belseje lucfenyőből készült, a formájukat pedig a Káli-medencében és Eger-völgyében (más nevén: Dörögdi-medencében) található kapolcsi sziklák ihlették – innen a név is. Az épületek tehát kellően „belesimulnak” a környezetükbe, miközben a belső terükben úgy érezhetjük magunkat, mint egy hálószobában vagy nappaliban, melynek hatalmas üvegablakán keresztül nézhetjük a természetet, akár egy szaunából. Ez a legújabb, Grand Szikla nevű faházakban főleg érződik, melyeknek jóval nagyobb a belmagassága.

– A tervezésnél arra törekedtünk, hogy elsősorban szálláshelyeket hozzunk létre, és egy referenciahelyszínt a cégünk számára, hogy a közönség lássa, mi nemcsak ideiglenes építményekkel foglalkozunk, hanem fenntartható épületeket is kivitelezünk – mondta lapunknak Huszár András, a Hello Wood társalapító ügyvezetője, hozzátéve, a dizájn is fontos volt számukra, hogy a sziklákat idéző épületek a természettel eggyé váljanak. A cég pedig nemcsak felépíti a faházakat, de a Hello Wood Resorts nevű divíziójuk az üzemeltetésükkel is foglalkozik, melyet akár más magyar településeken – például Tállyán, Balatonszepezden, Hosszúhetényben és Zebegényben – vagy külföldi helyszíneken mint Franciaországban, Angliában, Hollandiában és Svájcban is elvállalnak.

És hogy miért éppen Csóromföldén kezdődött el a projekt? – Nekünk ez a helyszín azért is fontos, mert itt szerveztük a Project Village nevű nemzetközi építésztáborokat, amelyek számunkra spirituális élményt jelentenek, hiszen mindig jó közösség alakul ki. Ha visszatekintek az eddigi évekre, akkor kijelenthetem, hogy körülbelül ötszáz külföldi építészhallgató vett részt ezeken az eseményeken legalább harminc országból a világ számos pontjáról – mondta Huszár. A Project Village keretében több installációt is készítettek például parlamentet, templomot és kilátót, illetve még egy könyvük is született Children of the Wood (A fa gyermekei) címmel, melyben a táborok létrejöttéről és menetéről esett szó.

– A Hello Wood mostanra egy üzletileg tudatos vállalkozás lett, de ezeket a szívünknek kedves projekteket megtartottuk, mint az oktatási programunkat. A Kapolcsi Sziklákban pedig benne van a lelkünk, az időnk, a pénzünk, mivel hosszú távon gondolkodunk, mert azt szeretnénk, ha a Hello Wood egy olyan nemzetközileg releváns faépítészeti cég lenne, amiről világszerte beszélnek az emberek.