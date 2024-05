Rédei Judit;

börtön;pénzmosás;kriptovaluta;Changpeng Zhao;Binance;

2024-05-01 21:30:00

Négy hónapra kell börtönbe mennie a kriptovilág urának, akinek a tőzsdéjén a Hamász és az Iszlám Állam mosta tisztára a pénzt

Magát a Binance alapítóját végül nem pénzmosásért, hanem az általa működtetett platformon történő pénzmosás megakadályozásának az elmulasztása miatt ítélte el kedden a bíróság.

A seattle-i szövetségi bíróságon nem sokkal azután született döntés, hogy Sam Bankman Fried, az FTX vezére 25 év börtönt kapott. Changpeng Zhaóra az ügyészségi vádak alapján akár 10 évet is kiszabhattak volna, végül az ügyész 4 év börtönt kért április elején. A bűnlajstromára a szankciós előírások megsértése és pénzmosás került fel. Az eljárást 2023 novemberben indították ellene, miután kiderült, hogy az általa irányított Binance-on szabadon üzletelt a Hamász, az Iszlám Állam és az al-Kaida, megbízásaikat képtelen volt kiszűrni a világ legnagyobb, legmegbízhatóbbnak tartott platformja.

A 2017-ben alapított Binance működését már évek óta figyelik az Egyesült Államok pénzügyi hatóságai, és sokáig nem találtak kivetnivalót. A botrány sem volt elég ahhoz, hogy bezárják a kriptotőzsdét, a Commodity Futures Trading Commissionnel kötött megállapodás lehetővé teszi a további működést. Changpeng Zhao nem vitatta az igazságügyi minisztérium döntését, amelynek értelmében 50 millió dollár kártérítést fizet, távozik a Binance éléről, három évig távol tartja magát a társaságtól. A Binance-ot, amelyet mostantól új elnök, Richard Teng irányít, további 4,3 milliárd dollárra büntették. Changpeng Zhao ugyanakkor továbbra is tulajdonosa maradt 90 százalék erejéig a társaságnak.

A Kínában született kanadai Changpeng Zhao már 2018-ban felkerült a Forbes címlapjára Mindig az árnyékos oldalt szerette, nem volt hivatalos székhelye egyetlen országban sem, kapcsolatai feszültek voltak a piacfelügyeletekkel, de éveken át sikerült sértetlenül lavíroznia az eltérő szabályok között. Bár több országból is kitiltották illegális, licensz nélküli tevékenység miatt, a Binance gyakorlatilag ma is a világ tőzsdei kriptoforgalmának a felét ellenőrizheti. Changpeng Zhao egyébként főszerepet vállalt az FTX bedöntésében, ő volt, aki súgott a Wall Street Journalnek, hogy az amerikai pénzügyek őrei vizsgálódnak az FTX körül, és a megfelelő pillanatban eladta 500 millió dollár értékű FTX állományát. Ezután kezdték el a befektetők hisztérikus hangulatban menekíteni a pénzüket az FTX-ről.

Egy másik botrány is foglalkoztatja a kriptovilágot, amelynek főszereplője a svájci teniszező Stan Wawrinka. Ő 2021-ben indította el a Ballman Project nevű virtuális fogadójátékot, amelyben NFT formájában teniszezőket megjelenítő avatarokat értékesítettek, akik virtuális tornákon szerepelve „pénzdíjakat” szereztek. A játékosokatfiktív kvalitásuk függvényében 200-600 svájci frankért szerezhettek meg a fogadók, egyes számítások szerint 2600 megszédített rajongó legalább négymillió frankot költött el kriptopénzben, és ha lehet hinni a Le Temps nevű svájci lapnak, mindenki veszített, kivéve az alapítók, akik között Stan Wawrinka mellett olyan ismert teniszezők is akadnak, mint Lucas Pouille és Hugo Humbert. A játékot 6200 NFT-vel 2022.ben indították több platformon is folyt az értékesítés. Az Opensea-n most is lehet csatlakozni, csak egy 50 ethereummal feltöltött elektromos pénztárca kell hozzá, de a forgalmat nyomon követő statisztikák szerint az utóbbi fél évben nem volt mozgás a projektben. A Le Temps szerint Stan Wawrinka mintegy 440 ezer frankkal szedte meg magát, a Grand Slam-győztes és olimpiai bajnok játékos azonban azt állítja, senkit nem vezettek félre, a veszíteni együtt jár a játékkal. Egy formálódó pertársaság viszont bíróságra készül manipulációkra gyanakodva – adta hírül a svájci lap.