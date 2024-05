M.A.;

bántalmazás;feljelentés;bölcsőde;Érd;

2024-05-03 12:43:00

Egy kisfiút fejbe dobott, egy kislány száját és az orrát pedig leragasztotta az egyik nevelő egy érdi bölcsődében

A kisfiú édesanyját csak tizenegy nappal később értesítették a történtekről. Az érdi önkormányzat vizsgálatot indított és elküldte a nevelőt.

Egy kisfiút fejbe dobott, egy kislány száját és az orrát pedig többször celluxszal leragasztotta egy kisgyermeknevelő az Érdi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó bölcsődében – tudta meg az Index az egyik gyermek édesanyjától.

A portálnak a nő elmondta, hogy még tavaly, november 20-án öt nem fogadott hívás várta az intézményvezetőtől. Később visszahívta, ő pedig közölte vele, hogy azonnal menjen be a bölcsődébe. Az irodában többen fogadták, majd arról tájékoztatták, hogy kisfiát bántalmazták az intézményben. Ezt az édesanya szerint a bölcsőde több munkatársa is látta, ám őket azóta sem vonták felelősségre.

A nő arról számolt be, hogy

Az eset napján azonban – amikor a gyermekéért ment – azt mondták neki, hogy minden rendben.

A szülőt megnyugtatták, hogy amennyiben indokoltnak tartja az iratok elolvasását, azt megteheti, azonban hozzátették, kezelje bizalmasan az ügyet a bölcsőde jó hírnevének megőrzése érdekében. Az édesanya kérte, hogy adják ki számára az esetről készült iratokat, illetve fénykép- és kamerafelvételeket, de ezt szenzitív adatra való hivatkozással megtagadták.

A nő azt is elfogadhatatlannak érzi, hogy az igazgató és a gyermeknevelő nem mondta meg, pontosan mikor történt a bántalmazás, ám később kiderült, csak 11 napra rá értesítették. A gyermek a történtekkor nem töltötte be a harmadik életévét, így nem tudott segítséget kérni, mert még nem tudott beszélni. Az édesanya az Indexnek elmondta, egy másik ott dolgozótól az is a tudomására jutott, hogy az egyik kislánynak többször celluxszal ragasztotta be a száját, az orrát, vagy az egész fejét egy nevelő.

A nő közölte, a polgármestertől megtudta, hogy az intézményvezető tett rendőrségi feljelentést, azonban a nevelő jogviszonyát nem azonnali hatállyal, hanem közös megegyezéssel szüntették meg.

Az Index megkeresésére az érdi önkormányzat közölte:

„2023. november 9-én, egy csütörtöki napon a Pöttöm Sziget Bölcsőde egyik gondozója megdobott egy gyermeket vagy egy plüssel, vagy egy tenyérnyi méretű babzsákkal – a tárgyra az esemény tanúi eltérően emlékeznek. Az éppen szabadságon lévő intézményvezető november 13-án hétfőn értesült az ügyről a többi gondozótól. Az intézményvezető még aznap délelőtt rögtön vizsgálatot indított, meghallgatta a gondozónőket, és még hétfőn délelőtt tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal Humán-Szolgáltatási Főosztály vezetőjét, illetve a szakterületért illetékes alpolgármestert, Tetlák Örsöt. Mindketten arra utasították, hogy az elkezdett tényfeltárás legyen alapos, mindenre kiterjedő, vegyen fel jegyzőkönyveket, és ezek birtokában, ezek alapján mindenképpen történjen meg a szülői kommunikáció. A vizsgálatok során derült ki, hogy ugyanez a dolgozó egy másik alkalommal celluxot ragasztott egy kislány szájára, amit egy másik gondozó rögtön eltávolított.”

Az önkormányzat az anyuka állítására, miszerint közös megegyezéssel szüntették meg a nevelő jogviszonyát, azt válaszolta, a tettet elkövető gondozó közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatállyal, november 13-án megszüntették, és többé már nem engedték vissza dolgozni, nem mehetett a gyerekek közelébe.

Az ügyben az intézményvezető munkajogászhoz is fordult.

Az önkormányzat tudomása szerint az intézményvezető minden nap bejárt a csoportba, személyesen figyelte meg a gyerekeket, hogyan hatott rájuk az eset. A szükséges bizonyítékok begyűjtése után bejelentést tett a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve a rendőrségen, ahol nyomozás indult az ügyben. A portál úgy tudja, azóta tanúmeghallgatások történtek, és november 20-án teljes körű tájékoztatást tartott az ügyről az intézményvezető a szülőknek.

A portál azt írja, a Polgármesteri Hivatal vezetője, valamint a jegyző is átfogó vizsgálatot végzett az ügyben, ennek során bekérték az ügy összes dokumentumát és meghallgatták az intézményvezetőt is, aki kifejtette,

A hivatali vizsgálat megállapította, hogy az intézményvezető alapos belső vizsgálatot végzett, jól járt el, amikor azonnal elbocsátotta a tettet elkövető gondozót, és megtette a szükséges lépéseket, ám a bölcsődei eljárásrend, protokoll tartalmaz hiányosságokat. Ezért a polgármester 2024. április 16-án arra utasította az intézményvezetőt, hogy tökéletesítse az eljárásrendet, foglalja írásba a protokollt, azt a jövőben szigorúan tartassa be, illetve 15 napon belül tisztázza az iratbetekintés, illetve a postai küldemények átvételére vonatkozó belső szabályokat szakjogász bevonásával.

A hivatali vizsgálatot követően a szülő rendelkezésére bocsátották a bölcsődei jegyzőkönyvet, továbbá részletes írásbeli tájékoztatást kapott a szóba jöhető összes jogorvoslati lehetőségről.