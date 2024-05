Á. B.;

választás;ellenzék;Magyar Péter;

2024-05-03 19:20:00

Magyar Péter reméli, hogy a DK szavazói belátják, csak egy új alternatívával lehet szétverni a NER-t

Emellett sokan érzik azt, hogy egy Gyurcsány-mentes ellenzékre van szükség.

A mi szavazóink harminc százaléka a bizonytalanok táborából jön, akik nagyrészt fideszes szavazók - mondta el a Gulyáságyú Médiának a Tisza Párt alelnöke.

Magyar Péter szerint már mindenki tudja, hogy az egész választási rendszer, a politikai status quo egy 10-15-20 százalékos Demokratikus Koalícióra (DK), valamint egy olyan szétaprózódott ellenzékre van felépítve, akit aztán össze lehet gyurcsányozni. S persze ezzel szemben áll egy nagy monolitikus tömb, a Fidesz. Most ez megszűnni látszik: egyre több magyar ember ismeri föl, hogy egyrészt nem érdemes kispártokra szavazni, mert ki fognak esni, nem fognak mandátumot szerezni, és az ő rájuk leadott szavazatuk elveszik, és a Fideszt fogja erősíteni a mandátumkiosztásnál. Másrészt meg azt is nagyon sokan felismerik, hogy egy Gyurcsány-mentes ellenzékre van szükség - fejtegette, megjegyezve, hogy reméli, a DK-szavazók is belátják: „nem nézzük, hogy ki melyik pártra szavaz, hanem azt képviseljük, hogy elsősorban magyarok vagyunk, és egy NER-mentes országra lenne szükségünk.” Éppen ezért szintén reméli, hogy „csak egy új alternatívával lehet leváltani vagy szétverni a NER-t” s éppen ezért átjönnek a Tisza Párt táborába.

A budapesti helyzetről szólva elmondta, előállhat egy olyan helyzet a Fővárosi Közgyűlésben, hogy nélkülük nincs többsége se a Fidesznek, sem a DK-nak. „Onnantól fogva egy módon tudnak majd működni: összeáll az, ami összetartozik egyébként is” - jelentette ki. Szerinte a legfrissebb felmérések alapján akár 30-40 százalékot is kaphatnának a fővárosban és jó eséllyel indíthatnának főpolgármester-jelöltet is. Ehhez azonban már nincs idejük és nem szeretnének egy olyan helyzetet előállítani, hogy a városvezető kiszolgáltatott a DK és a Fidesz képviselőinek.

„Viszont fővárosi listát szeretnénk és onnan elvinni 3-4-5 képviselői helyet, hogy döntő szavunk lehessen és ne rabolhassák le tovább a fővárost közösen Gyurcsányék és Orbánék” - fűzte hozzá. A Fideszről szólva elmondta, hogy érti, nehéz helyzetben vannak és rettegnek, hogy elveszítik a hatalmat, szeretnék megőrizni szabadságukat és a lopott lóvét, de a „Tisza áradását ne próbálják megakadályozni, mert az még sosem szült jó vért”.