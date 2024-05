nepszava.hu;

felmentés;DK;Országos Vérellátó Szolgálat;rágalmazási per;Bayerné Matusovits Andrea;

2024-05-04 13:08:00

Másodfokon is pert nyert a Demokratikus Koalíció politikusa Bayer Zsolt feleségének korrupciógyanús vérplazma-biznisze ügyében

Sebián-Petrovszki Lászlót rágalmazás miatt jelentette fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.

Hiába próbálnak elnémítani, másodfokon is pert nyertem, miután Bayer Zsolt fideszes publicista felesége feljelentett rágalmazásért – írta lapunkhoz is eljuttatott közleményében Sebián-Petrovszki László DK-s országgyűlési képviselő. A parlamenti igazságügyi bizottság alelnöke szerint tehát kimondhatja: „A Bayerné Matusovits Andrea által főigazgatóként vezetett Országos Vérellátó Szolgálat éveken át áron alul adta el a magyar emberek vérplazmáját magáncégeknek, amelyeket versenyeztetés nélkül választottak ki, és ezzel hatalmas veszteséget okozott a magyar adófizetőknek, ellenben nagy profitot tett a cégek tulajdonosainak a zsebébe.”

Sebián-Petrovszki László még azt is hozzáfűzte, hogy ő és pártja soha nem fogja hagyni, hogy Orbán Viktor haverjai büntetlenül kiárusítsák az állami egészségügyet. – Bayer Zsolt felesége a magyarokat károsította meg a vérplazmával való ügyeskedéssel, hiszen abból a pénzből rendbe lehetne tenni az állami kórházakat, és tisztességes bért lehetne fizetni az egészségügyi dolgozóknak – állapította meg az ellenzéki politikus.

Amint arról korábban a Népszava beszámolt, a DK parlementi képviselőjének tavaly novemberi elsőfokú felmentése előtt fél évvel már jogerősen is felmentette a Válasz Online újságíróját a rágalmazás vétsége miatt indított magánvádas eljárásban, amelyet a Bayerné titokban adta el a multiknak a vérplazmát című írás miatt indított Élő Anita ellen a főigazgató. Így, most már valójában két bírósági papír is van róla, hogy Bayer Zsolt felesége áron alul bizniszelt a vérplazmákkal.

Sőt, 2023 október elején újabb érdekes dolgok derültek ki az OVSZ-ről, amikor az Átlátszó ismertette a K-Monitor által a Belügyminisztériumtól kiperelt adatokat. Eszerint miután felmentést kapott a közbeszerzés alól, az OVSZ milliárdokért vett PCR-teszteket Matusovits Andrea ismerőseinek cégétől: Az egyéb eszközökkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt 18,2 milliárd forintos szerződésről volt szó, részeként annak a 722 milliárd forintnak, amelyet az Orbán-kormány versenyeztetés nélkül költött el a járvány ideje alatt.