M.A.;

Jobbik-Konzervatívok;tábla;fenyegetés;Jánd;

2024-05-05 12:49:00

A „No Migration, No Gender, No War” feliratot lecserélő jobbikos politikus azt állítja, életveszélyesen megfenyegette a jándi polgármester

Adorján Béla közölte, Asztalos István azt is mondta neki, hogy tönkreteszi az életét. A polgármester tagadja az ellene felhozott állításokat.

Életveszélyesen megfenyegette Jánd polgármestere, miután „Otthont, Hitet, Békét” feliratra cserélte a település határán, a köszöntő tábla helyére korábban kitett „No migration, No gender, No war” kiírást – állítja Adorján Béla, a településen élő jobbikos regionális igazgató.

Mint megírtuk, nemrég Orbán Viktor miniszterelnök is beugrott Jándra, ahol biztosította Asztalos István független polgármestert arról, neki tetszik a „No migration, No gender, No war” tábla. Majd – utalva az „Otthont, Hitet, Békét” feliratra, ami most a táblák hátoldalán látható – kifejtette, ő nem teljesen érti, min vitatkoznak a derék jándiak. „A migráció ugyanaz, mint az otthon. Azért nem akarunk migránsokat, mert meg akarjuk tartani az otthonunkat. Apa az férfi, az anya az nő, ahogy a jóisten teremtette. Ha azt mondja valaki, hogy hit, az azt jelenti, hogy no gender. A végén azt mondjuk, hogy no war, az ugyanaz, mint a béke” – fogalmazott a miniszterelnök.

A tábla feliratát megváltoztató jobbikos politikus azonban az ATV Híradónak azt mondta, Orbán Viktor erőltetett párhuzamai nehezen értelmezhetőek, és az ügy kirobbanása óta nagy lett az ellentét a faluban.

– közölte Adorján Béla.

A csatornának korábban nyilatkozó helyi roma kisebbség elnöke pedig arról számolt be, őt is érték retorziók, a közmunkásként dolgozó testvérét például bosszúból kirúgta a polgármester.

„Telefonhívásokat kapok, hogyha el fogok indulni polgármesternek, akkor teljesen el fog lehetetleníteni. Saját unokatestvéreimet, a családomat indította ellenem a kisebbségbe. Saját magát is romának vallotta, hogy ellenem tudjon szavazni, hogy minél több legyen a roma szavazat” – fogalmazott Dacsó Linda Gabriella független polgármesterjelölt.

Az ATV-nek a polgármester is nyilatkozott, aki tagadta az ellene felhozott állításokat. Azonban nem sokkal a felvétel elkészítése után letiltotta a telefonon adott interjút.