2024-05-03 13:38:00

Orbán Viktor egy zsák labdával érkezett Jándra, ahol megdicsérte a község határán díszelgő „No Migration, No Gender, No War” feliratot

„Jól tette, hogy kiírta” – mondta a polgármesternek a miniszterelnök, aki nem teljesen érti, min vitatkoznak a derék jándiak.

„Megyek Gyarmatra, és most, hogy ilyen világhírűek lettek, gondoltam, hogy megállok” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Jándon, amikor a nyilvánosság kizárásával tartott országjárása közben villámlátogatást tett a községben.

A kormányfő találkozott a település független polgármesterével, Asztalos Istvánnal is, aki – mint megírtuk – kicserélte a falu két végén, a település tábla mögött álló köszöntő feliratot, így az „Üdvözöljük Jánd községben” kiírás helyén a mai kormánypárti narratívának megfelelő „No Migration, No Gender, No War” felirat áll.

– dicsérte meg a településvezetőt. Az egybegyűlteket – utalva a később kikerült, most az új táblák hátoldalán lévő „Otthont, Hitet, Békét” feliratra – arról is tájékoztatta, hogy

A kettő tehát pont ugyanazt jelenti – vonta le a következtetést Orbán, majd feltette a kérdést, hogy akkor most pontosan min is vitatkoznak „ezek a derék jándiak”. A miniszterelnök végül átadott egy zsák labdát, amit a községben élő gyerekeknek vitt.