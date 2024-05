P. L.;

2024-05-06 15:00:00

Válasz Online: Csák János tárcája lépett közbe, hogy ne rúgják ki a Mi Hazánk EP-képviselőjét a Magyarságkutató Intézettől

Eközben a szélsőjobboldali párt tagadja, hogy a Fidesz szatellitpártja lenne.

Elég jó viszonyban lehet Mi Hazánk Mozgalom befutó helyén lévő EP-képviselőjelöltnek, Borvendég Zsuzsannk a Fidesz, illetve az Orbán-kormány politikusaival, legalábbis a Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium mentette meg attól, hogy kirúgják a Magyarságkutató Intézettől, ahol civilben dolgozik - derül ki a íVálasz Online cikkéből.

A Mi Hazánk európai parlamenti listáját a 2019-es próbálkozásnak megfelelően ezúttal is Toroczkai László és Dúró Dóra vezeti, ők azonban, ahogy akkor sem, úgy ezúttal sem akarják felvenni az esetleges mandátumukat. Így kerül a képbe a lista harmadik helyére feltett Borvendég Zsuzsanna, a Fideszhez köthető Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa. Mivel a közvélemény-kutatások szerint a szélsőjobboldali párt jelenleg eléggé a bejutási küszöb környékén táncol, így ha küldhetne is ki képviselőt az Európai Parlamentbe, az több mint valószínű, hogy kizárólag Borvendég Zsuzsanna lesz.

A történész saját bevallása szerint sem jelezte előre a munkahelyén, hogy európai parlamenti képviselőjelöltségre készül, emiatt belső feszültségek támadtak a Kásler Miklós korábbi humánerőforrás-miniszter által vezetett intézményben. A portál értesülései szerint emiatt fel is merült, hogy lojalitásproblémák miatt megszüntetik Borvendég Zsuzsanna munkaviszonyát, ám ez végül nem valósult meg,

A lap emiatt meg is kereste mind Borvendég Zsuzsannát, mind a Magyarságkutató Intézetet. Választ nem kapott.

A politikai szerepvállalásból automatikusan még nem következne elbocsátás, csakhogy az ügy két szempontból is igen beszédes: egyrészt azért, mert ismert, hogy Tarr Zoltán református lelkészt azonnal elbocsátották az állami Neumann János Nonprofit Kft.-től, miután beszédet mondott Magyar Péter április 6-ai tüntetésén (Magyar ezt követően kérte fel EP-képviselőjelöltnek Tarrt, amit ő némi gondolkodás után elfogadott). Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója ekkor nyíltan elismerte, sőt, kvázi magától értetődőként kommunikálta, hogy az elbocsátás és a politikai véleménynyilvánítás között összefüggés volt. („Miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni?!” - írta Menczer egy Magyarral vívott kommentcsatájában.) Ezzel szemben Borvendég Zsuzsanna esetében ennek épp az ellenkezője történhetett: minisztériumi utasítással akadályozták meg, hogy az ellenzékinek mondott párt jelöltjét elbocsássák az állami munkahelyéről.

Másrészt a Mi Hazánk a közelmúltban azért helyezte kilátásba, hogy beperli Magyar Pétert, amiért a Tisza Párt alelnöke kijelentette, hogy a szélsőjobboldali párt a Fidesz szatellitpártja, s egyebek közt azt állította, hogy Dúró Dóra elnökhelyettes heti szinten egyeztet Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével. Azóta Toroczkai László is hosszasan bizonygatta a Telexnek adott interjújában, hogy Magyar Péter vádjai alaptalanok a Mi Hazánk Fidesz-fiókszervezetiségével kapcsolatban - persze mindez nem először merült fel a szélsőjobboldali párttal szemben.

A Válasz Online felidézi azt is, hogy Borvendég Zsuzsanna Az „impexek” kora című könyvét még maga Orbán Viktor is többször személyesen ajánlotta kormánytagok és fideszes politikusok figyelmébe. Borvendég Zsuzsanna emellett 2019-ig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa volt, ahonnan a Magyarságkutatóba igazolt át. A lap szerint ebben a váltásban is szerepe lehetett annak, hogy az azóta Magyar Nemzetté átnevezett Magyar Idők című kormánypárti lapba rendszeresen úgy írt a kádári Magyarország történetéről, hogy abba rendre fideszes propagandaelemeket, pártpolitikai kiszólásokat szőtt, például Soros György és a „globalista” pénzhatalmi elit uralmi kísérleteivel kapcsolatban.