Demeter Szilárd egyedüli pályázóként nyert, újabb öt évre nevezték ki a Petőfi Irodalmi Múzeum élére

Rajt-cél győzelme ellenére a magát „megveszekedett orbánistaként” aposztrofáló Demeter Szilárd nem sok sikert tudhat magáénak. Nemrég egy podcastben lamentált is egy kicsit azon, hogy eddig nem sikerült meghonosítania a köztudatban a különbségtételt „kultúrafogyasztó” és a „kultúrahordozó” között.