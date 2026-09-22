Kezdeményezte az ügyészség Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését. A leköszönt kulturális miniszter 2024 júliusa óta volt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnöke: a kormányváltást követő távozása és a jelenleg is zajló nyomozás egy botrányoktól terhes két évet zárhat le.
Magának a kormányfőnek pedig a 6,5 millió forintot is meghaladja a havi jövedelme.
Sajtóinformáció szerint az új kulturális miniszter Hankó Balázs elődje Csák János totális központosításhoz vezető törvénytervezete helyett új javaslatokat kért a kultúrstratégiai intézmények vezetőitől.
Lemondott a szép bajszú miniszter. Négy évre szánt feladatait két év alatt teljesítette.
Csák János megbízatása június 30-ai hatállyal szűnik meg.
Lemondott Csák János kulturális és innovációs miniszter, posztjára az eddigi felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkárt, Hankó Balázst kérte fel a kormányfő.
Céjairól is beszélt a következő tárcavezető.
A 63 éves közgazdász, filozófus, korábbi fideszes politikus húsz éve áll az intézmény élén.
Az elmúlt hetekben is egymás után kerültek napvilágra az egyes intézmények vezetői és alkalmazottaik között zajló – nem mindig tisztességesnek mondható – játszmák.
Eközben a szélsőjobboldali párt tagadja, hogy a Fidesz szatellitpártja lenne.
A kulturális és innovációs miniszter célja az, hogy elgondolkodtassa az amerikaiakat. Szerinte az Egyesült Államokat ma egyfajta útkeresés jellemzi.
A kulturális törvény még nem hivatalos tervezete az eddiginél is nagyobb központosítást tesz lehetővé.
Rajan Zed, az Egyetemes Hinduizmus Társaságának elnöke a hindu civilizáció lekicsinylésének tartja a műsort.
Ennek ellenére nem számít ismeretlennek kormánykörökben.
A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője valószínűleg halmozni fogja a pozíciókat.
A tárcavezető szerint a magyar kormány nem hátrál a józan észtől, a konzekvens gondolkodás alapszabályától, ez határozza meg a család- és az iparpolitikától a régiók összekapcsolásáig minden lépését.
Állítólag nem értettek egyet, hogyan nézzen ki a készülő kulturális törvény.
Most az eddigi főigazgató szabadult meg minden pozíciójától, amely a kínai felsőoktatási intézményhez kötötte. Helyére Csák János kulturális ás innovációs miniszter bizalmi embere, politikai tanácsadója került.
Történetek figyelemfelkeltő események.
Nincs itt semmi látnivaló.
A Pintér Sándor vezette, oktatásért is felelős Belügyminisztérium Csák János kulturális és innovációs miniszter javaslatára mondott simán nemet.
Isten, család, haza és magyar szabadság, Csák János szerint ezzel a szavakkal fogalommal leírható filozófiájuk.
Rajt-cél győzelme ellenére a magát „megveszekedett orbánistaként” aposztrofáló Demeter Szilárd nem sok sikert tudhat magáénak. Nemrég egy podcastben lamentált is egy kicsit azon, hogy eddig nem sikerült meghonosítania a köztudatban a különbségtételt „kultúrafogyasztó” és a „kultúrahordozó” között.
A Magyar Kutatási Hálózatot átkeresztelik egy angol nyelvű mozaikszóra.
A Nemzeti Színház korábbi igazgatója szerint a teátrumban történt szörnyű baleset elszenvedőinek minden segítséget, anyagi támogatást meg kell adni.
A tárcavezető vár a vizsgálat végéig. A Nemzeti Színház két balesetet szenvedő színésze azonnali gyorssegélyt kap a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól.
Az építési és közlekedési miniszter sajnálja, hogy Csák János és L. Simon László nem tudott együtt dolgozni, abban viszont nem tud állást foglalni, hogy a nemzetközi sajtófotó-kiállítás gyerekeknek való-e.