Juhász Dániel;

oktatás;

2024-05-06 18:57:00

A szlovák és a cseh tanárok is jobban keresnek, mint a magyarok

Szlovákiában bruttó 1750 eurót (átszámítva 680 ezer forintot) keresnek átlagosan a pedagógusok, az egyetemi oktatók pedig 2 ezer euró fölött.

A visegrádi országok oktatási szakszervezetei tartottak konferenciát hétfőn Budapesten a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kezdeményezésére, ahol átbeszélték a V4-ek országainak oktatási kihívásait, különös tekintettel az iskolai dolgozók és az érdekképviseletek helyzetére. A rendezvényen egyebek mellett kiderült: Szlovákiában bruttó 1750 eurót (átszámítva 680 ezer forintot) keresnek átlagosan a pedagógusok, az egyetemi oktatók pedig 2 ezer euró fölött. Hasonló mértékűek a tanárbérek Csehországban is, ahol a pedagógusok fizetése a cseh átlagbér 130 százalékát teszi ki. Ezzel szemben a magyarországi pedagógusok átlagbérezése bruttó 1400-1500 euró (540-580 ezer forint) közé tehető.

Kiderült az is, hogy a V4-es országok több hasonló oktatásügyi problémával is küzdenek, ilyen a pedagógusok elöregedése, a munkaerőhiány, a PISA-eredmények romlása, a tananyag és a módszertani megújulás kihívásai. Szlovákiában és Csehországban iskolai sztrájkra is sor került az elmúlt években, de a szakszervezetek képviselői együttműködőnek nevezték oktatási kormányzataikat. Lengyelországban pedig egy oktatási reformot hajtanak végre, aminek az egyik “motorja” a Lengyel Pedagógusok Szakszervezete. Beszédes az is, hogy Magyarországon kívül valamennyi visegrádi országban van önálló oktatási minisztérium.

A Cseh és Morva Oktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Frantisek Dobsík a Népszava kérdésére elmondta, a cseh oktatási dolgozók sztrájkjogát az alkotmány és a kollektív szerződés garantálja, semmilyen politikai erőnek nincs lehetősége arra, hogy a sztrájkot akadályozza vagy betiltsa.

Hasonló a helyzet Szlovákiában is: a Szlovákiai Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Pavel Ondek lapunknak azt válaszolta, a sztrájk alkotmányos jog, amibe a politika nem avatkozhat bele. Tavaly egy-, illetve háromnapos sztrájkot tartottak a szlovák iskolában, amikor az intézmények 90 százaléka zárva maradt. A munkabeszüntetés eredményes volt, a dolgozók béremelést kaptak.

Totyik Tamás, a PSZ elnöke úgy nyilatkozott: a nehézségek ellenére is irigylésre méltó, hogy a mindenkori lengyel, szlovák és cseh kormány is partnerként tekint a szakszervezetekre. – A magyar kormány ettől fényévnyi távolságra áll – fogalmazott.