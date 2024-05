Vas András;Szalai Anna;

főpolgármester-jelölt;önkormányzati választás 2024;

2024-05-06 22:17:00

Alaposan megritkult a főpolgármesteri posztért versenyzők száma, négy jelölt és hat lista lesz Budapesten

Az utolsó pillanatban, a semmiből előbukkant egy ismeretlen jelölt is.

Alaposan megritkult a főpolgármesteri posztért versenyzők száma hétfő délutánra, amikor lejárt az egyéni jelöltek bejelentésének határideje.

Összesen tizennégyen vették át az ajánlóíveket az idén, míg 2019-ben csak nyolcan futottak neki az aláírásgyűjtésnek. (Főpolgármester-jelölt az lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár jelöltnek ajánlott.) A szükséges számú ajánlás leadásának hétfői határidejére tízen visszaléptek, közülük hatan az utolsó napon. Így nem kerül fel a szavazólapra például a konyhai kampányvideót készítő Nimmervoll Márk Erik, se a tiktoker Torda Dávid, ahogy visszalépett többek között az Új Magyar Birodalmi Mozgalom színeiben induló Ferenczik József is. Ezzel – legalábbis lapzártánk idején – 4 jelölt maradt versenyben.

A hivatalos jelöltté váláshoz szükséges számú aláírást elsőként Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte össze. A jelenlegi főpolgármester, Karácsony Gergely és riválisa Vitézy Dávid az LMP jelöltje múlt hét pénteken leadta az íveket, ahogy egy nappal korábban Grundtner András a Mi Hazánk jelöltje is, ezek hitelesítése lapzártánk idején még zajlott. A semmiből előbukkanó Vas Annamária viszont alig három nap alatt összegyűjtötte a szükséges aláírásokat.

(A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesterrel együtt 33 tagú.) Fővárosi listát a törvényi határidőig hat párt adott le. Az első becsekkoló itt is a Fidesz volt. A Párbeszéd-DK-MSZP közös listát múlt pénteken jelentették be, ennek ellenőrzése a mai napon leadott négy másik – Mi Hazánk, MKKP, Momentum és Vitézy Dáviddal Budapestért-LMP közös – listával együtt még tart. Magyar Péter Tisza pártjának abban a négy kerületben, ahol polgármester-jelöltet állítottak, összegyűjtötték és leadták a szükséges számú aláírást.

Vidéken 3154 polgármester sorsáról döntenek a választók június 9-én, s nemcsak a nagyvárosokban, de akár a kisebb falvakban is sorsdöntő, a település jövőjét alapvetően befolyásoló voksolás jöhet.

A megyei jogú városok polgármesterei közül legrégebb óta, immár 30 éve hivatalban lévő kormánypárti Szita Károlynak ezúttal négy kihívója is akad. Közülük ketten 2019-ben még az egységes ellenzék tagjaként próbálták legyőzni a városvezetőt. Baján öt éve az összellenzéki támogatást élvező, momentumos Nyirati Klára nemrég szintén elhagyta a pártját, s civil szövetséget gründolt, ám így sem esélytelen fideszes kihívójával szemben. Nagykanizsán a Fidesznek csak az utolsó pillanatban sikerült megneveznie jelöltjét – úgy tudjuk, mindenki visszatáncolt, így maradt az eddigi városvezető, Balogh László –, vele szemben az ellenzék immár nemcsak a városházi többségben, de a polgármesteri szék elnyerésében is bízik.

Noha a Balaton-part mindig is jobbra húzott, azokon a településeken, melyekben a NER az elmúlt öt évben látványos nyomulásba kezdett, akár meleg pillanatai is lehetnek a kormánypártoknak. Fonyódon például – ahogyan erről lapunkban írtunk – komoly civil összefogás hatására hátrált meg a kormánypárti testület, s mondott nemet másfél kilométernyi tópart állami kézbe adására. A fideszes polgármester, Hidvégi József immár csak képviselőnek indul, eddigi alpolgármestere, Erdei Barnabás venné át a stafétát, kihívója a helyi civilek vezetője, Németh Helga. Balatonvilágoson a Club Aliga beruházást erőltető Takács Károly ellen ketten is elindulnak, hátha győzelmükkel sikerült megakadályozni a teljes aligai partszakasz elvesztését és beépítését.

A hajdúsági Nyírmártonfalván a nemlétező erdő mellé lombkoronasétányt építtető Filemon Mihály polgármester természetesen újrázna, ebben öten próbálják megakadályozni. A békési Pusztaottlakán ketten indulnak harcba, hogy ne sikerüljön a többmilliárdos költségvetési csalással és korrupcióval vádolt fideszes Simonka György visszatérési kísérlete, ha nem is az országos, de a helyi politikába.