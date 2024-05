Á. B.;

Európai Unió;Gulyás Gergely;

2024-05-06 20:40:00

Gulyás Gergely: Szívességet teszünk az EU-nak az uniós elnökséggel

Mert így fél évig jobban fog menni az Európai Unió.

Ha a jog tisztelete nem áll helyre Európában, akkor nagyon nehéz lesz az Európai Uniót hosszú távon egyben tartani - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország 20 éve az Európai Unióban című konferencián hétfőn Budapesten, a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Gulyás Gergely nyomatékosította, Magyarország továbbra is világos, határozott politikát visz: mi úgy gondoljuk, hogy a jogszabályokat be kell tartani.

Éppen ezért nagy jelentősége van annak, hogy a következő évek vitáiban a magyar álláspont támogatást kapjon, illetve kellő erővel jelenjen meg például a háború és béke kérdésében. Felidézte, hogy 2004-2010 között Magyarország teljesített a legrosszabbul a régióban, 2010 után azonban kimagasló eredményeket ért el, most már a közép-európai térségben a legmagasabb a gazdasági növekedés. Közép-Európa tartja magát, és meg tudott őrizni olyan előnyöket, mint a szociális ellátások, a jóléti rendszer, a magas fizetések vagy a gazdag kultúra. Jelezte azt is, hogy Magyarország az átlagos uniós életszínvonal 80 százalékánál tart jelenleg, és jó esély van arra, hogy 2030-ra a 90 százalékot is el tudjuk érni.

A miniszter az év második felében esedékes magyar uniós elnökségről közölte: mi teszünk szívességet az Európai Uniónak, mert egy olyan ország biztosít korrekt, kiegyensúlyozott közvetítő szerepet, ahol a normalitás még irányadó, ahol a józan észnek többsége van.

Bízunk benne, hogy valamivel jobb lesz Európának, mintha más tagállam látná el ezt a feladatot - fogalmazott. Magyarország segít az EU-nak, hogy fél évig kicsit jobban menjen - tette hozzá.