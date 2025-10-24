2026 januárjától visszaállítják a sorkatonai szolgálatot Horvátországban

Idén nyáron még csak tervezte a zágrábi kormány, most a parlament is megszavazta a 18 éven felüli férfiak részére kötelező bevonulást. A kiképzés két hónapos lesz, és mindenkinek beleszámít majd a szolgálati idejébe.