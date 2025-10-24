Idén nyáron még csak tervezte a zágrábi kormány, most a parlament is megszavazta a 18 éven felüli férfiak részére kötelező bevonulást. A kiképzés két hónapos lesz, és mindenkinek beleszámít majd a szolgálati idejébe.
Anthony Glees szerint elhibázott Donald Trump terve, hogy kiegyezzen az orosz elnökkel, aki több lépésben visszaállítaná a befolyását a hajdani keleti blokk, benne Magyarország felett.
A parlamenti igazságügyi bizottság tetszését nem nyerte el a Mi Hazánk javaslata a nemesi, a külföldi államfők által adományozott főnemesi rangok és címek visszaállításáról.
A négy éve alakult egyesület szerint nincs idő, az alapítványi rendszer azonnali megszüntetésére, az egyetemek autonómiájának visszaállítására van szükség.
Eredetileg azzal indokoltak, hogy az osztályokban kisebb lett az osztálylétszám, így az öt érintett osztályfőnököknek „kevesebb lett a dolga”.
A manipulált kilométerórák és a hamis gépjárműalkatrészek okozta balesetveszélyre, valamint műszaki és gazdasági kockázatokra hívták fel a figyelmet a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) sajtótájékoztatóján a szakértők szerdán Budapesten.