2024-05-08 09:15:00

Kilépett a Momentumból Ilyés Márton, a párt korábbi elnökségi tagja

Döntését azzal indokolta, számára egyre nehezebbé vált azonosulni az ellenzéki párt jelenlegi irányvonalával.

„Ma lezárult az ajánlásgyűjtés-leadás időszaka. Gratulálok a Momentumnak a (szokásos) heroikus küzdelemhez, hogy szinte mindenütt sikerült elérni a szükséges számokat! Meg akartam várni ezt a pillanatot a nyilvános bejelentésével, hogy kiléptem a Momentumból” – közölte Ilyés Márton, a Momentum korábbi elnökségi tagja a Facebook-oldalán.

Posztjában kiemelte, a döntés nehéz volt, hiszen szinte a kezdetektől részt vett valamilyen formában a közösségben.

„A Momentumot divat leszólni, és nem csak az ellenfelek részéről” – állapította meg Ilyés Márton, hozzátéve, ő most is hisz abban, ez a párt egy nagyon nemes vállalkozás arra, hogy jobb hely legyen Magyarország. „Tudom, hogy most nehéz, nagy kihívások előtt áll ez a csapat, tisztelem azokat, akik folytatják a küzdelmet” – jelentette ki.

Azonban azt írta,

„Nem értem például a párt politikai ajánlatát a budapesti választásokon, és ezért képviselni sem tudom még szűkebb környezetemben sem. Még sincs semmi neheztelés bennem, hiszen nem láthatom, milyen kényszerek határoznak meg egyes döntéseket (és korábban magam is láttam, sokszor milyen kicsi a valódi mozgástér). Sajnos a kényszerpályákról való letérésre nem látok valódi esélyt” – fogalmazott. Ilyés Márton hozzátette, hitehagyott, de Momentum-tagként nem akar a párt irányvonalával szembemenő véleményt képviselni.