Pert vesztett a GVH, elutasítás helyett vizsgálnia kell az MVM számlázási gyakorlatát

Marnitz István;

MSZP;GVH;per;MVM;gázszámla;jogerős ítélet;Tóth Bertalan;megtévesztés;rezsibox;

2024-05-09 15:36:00

Az ítélet jogerős.

A szóban kihirdetett ítélet szerint a Fővárosi Törvényszék helyt adott Tóth Bertalan kereseti kérelmének, és versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását rendelte el abban a perben, amit az MSZP frakcióvezetője kezdeményezett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntésével szemben – közölte csütörtökön a GVH.

Az MSZP-s politikus azért fordult az igazságszolgáltatáshoz, mert versenyjogba ütközőnek találta az MVM számlázási gyakorlatát. Azt kifogásolta, hogy az állami energiacég a gázszámla rezsibokszában még a saját számlamagyarázója szerint is máig 1020 forintos köbméterenkénti „világpiaci” gázárhoz képest mutatja ki a száz forintos rezsicsökkentett, illetve az átlagfogyasztás felett 767 forintos „lakossági piaci” gázár révén elért, így nyilvánvalóan jelentősnek számító megtakarítást, miközben az irányadó holland tőzsde csak 2022 augusztusában járt néhány napig-hétig az összeg adó és egyéb díjelemek nélküli szintjén.

Tóth Bertalan 2023 őszén fordult bejelentésével a GVH-hoz, miután a hatóság elutasította a versenyhivatali eljárás iránti kezdeményezését a földgázszolgáltatást ellátó MVM Next megtévesztő számlázási gyakorlata miatt. A versenyhivatalban részletesen és alaposan megvizsgálták a bejelentést, és megállapították, hogy nem állnak fenn a versenyfelügyeleti eljárás elindításának feltételei., az eljárás lezárulta után Tóth Bertalan azonban az ilyenkor mindenki számára nyitva álló bírósági úton, keresettel élt a GVH döntésével szemben, azt kérve a Fővárosi Törvényszéktől, hogy helyezze hatályon kívül a GVH döntését és kötelezze új eljárás lefolytatására a hatóságot. A bíróság a felek meghallgatását és álláspontjuk vizsgálatát követően – a 2024. május 9-én megtartott tárgyaláson – az egyelőre szóban kihirdetett ítélet alapján helyt adott a Tóth Bertalan kereseti kérelemében foglaltaknak, és versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását rendelte el az ügyben. A GVH természetesen mindenben az írásos bírósági ítéletnek megfelelően, törvényesen jár el. A bíróság által elrendelt versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az ügyben érintett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az minden esetben a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. A versenyfelügyeleti eljárásról a GVH Versenytanácsa dönt, amiről a hatóság tájékoztatja a közvéleményt – szögezik le.

A csütörtöki tárgyalás során mindkét fél ragaszkodott eredeti álláspontjához. A Tóth Bertalant képviselő Czudar Balázs megerősítette, a rezsibokszból következő bruttó 1020 forintos világpiaci árból a GVH által közölt „képlet” alapján is 442-562 forintos tőzsdei termékár adódna, miközben a piaci ár másfél éve körülbelül 112 forint körül mozog. Az MSZP érvelése szerint ez akkor is megalapozatlan üzleti döntésekre vezeti a felhasználókat, ha jelen állás szerint más gázárajánlat nincs a magyar piacon. Ráadásul a lakosságon kívüli, de hatósági gázárra jogosult kisfogyasztók számára – amelyeknek viszont élnek a piaci ajánlatok –, ez a tájékoztatás gyakorlatilag is megtévesztő.

Az ezt az állapotot tavaly védelmébe vevő Orbán-kormányon és MVM-en túl a GVH szerteágazó érveléssel bizonyította, hogy nincs vesztes helyzet. Részint arra hivatkozott, hogy a számlaképről szóló törvény részletszabályok híján tág értelmezési keretet biztosít az MVM számára. Az állami cég a számlakép-tájékoztatójában világosan le is szögezi, hogy a megtakarítást „a 2022. december 31-ig meghatározott, köbméterenként 1020 forintos világpiaci" árból vezeti le. A GVH szerint azt Tóth Bertalan is elismeri, hogy 2022-ben állt ezen a ponton a világpiaci ár és megállapították, hogy a gyakorlat megfelel az MVM-es tájékoztatásnak. Bár arra vonatkozó értékítéletet, hogy ez etikus-e, nem kívántak hozni, de amellett érveltek, hogy több évvel korábbi viszonyítási árak alkalmazása nem példa nélküli. Egyszersmind nyomatékkal jelezték, hogy a lakosság számára jelenleg nincs piaci gázártermék, vagyis a rezsiboksz semmilyen tájékoztatása nem tarthatja vissza a lakosságot más ajánlat vizsgálatától. A nem lakossági vevők helyzetét pedig szerintük több szempontból sem választhatták. Ezen túlmenően a fel- és alperestől egyaránt számos egyéb érv elhangzott.

Nagy Péter tanácsvezető bíró indoklása szerint Tóth Bertalan elegendő adatot szolgáltatott a versenyhatósági gyanú felkeltéséhez. Maga is hangsúlyozta: a rezsibokszban alapul vett érték már huzamosabb ideje a valós pici ár többszöröse és az MVM nem alkalmazhatja a jogot ennyire önkényesen. Azt pedig, hogy jelenleg nincs más lakossági ajánlat a piacon, csak egy pillanatnyi helyzetnek ítélte.

Tóth Bertalan jogerősen pert nyert a GVH-val szemben – szögezi le az MSZP ezután kiadott közleménye. E szerint a hatóságnak 30 napon belül versenyfelügyeleti eljárást kell lefolytatnia, az MVM ugyanis hazudik a rezsibokszban, és ezzel megtéveszti a fogyasztókat, „ megtévesztő és hazug számokat közöl” a gázszámlák rezsibokszában. „Ez a valótlan tájékoztatás a gázpiacok torzítását eredményezheti, valamint eltántoríthatja a fogyasztókat a kereskedőváltás gondolatától, ami tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. A szolgáltató 3,3 millió fogyasztót tévesztett meg hónapról hónapra azzal, hogy a rezsibokszban feltüntetett megtakarítást az önkényesen meghatározott, 1026 forintos köbméterenkénti árral számolják, miközben a földgáz piaci ára hónapok óta ennek töredéke. Ma a bíróság ítélete alapján megerősítést nyert, hogy a Fidesz becsapta és folyamatosan becsapja a magyar családokat – szögezi le közleményében az ellenzéki párt.