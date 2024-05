Marnitz István;

2024-05-06 15:32:00

Bíróság kötelezheti a GVH-t annak vizsgálatára, hogy az állami MVM megtéveszti-e fogyasztóit a kétszáz forint körüli piaci árak ellenére változatlanul 1020 forintos tarifával

Újabb szürreális vita az MVM-könyvelésről.

A gázszámlák narancssárgával kiemelt „rezsibokszaiban” az MVM máig köbméterenként 1020 forintos, úgymond „világpiaci” árból vezeti le a háztartások száz forintos rezsicsökkentett, illetve, az átlagfogyasztás feletti, 767 forintos, „lakossági piaci” áron elért, így nyilván tetemes „megtakarítását”. A valóság ezzel szemben, hogy a nálunk irányadó, holland gáztőzsde csak 2022. augusztusi csúcsán állt ezen a szinten. Miközben a kevésbé részletgazdag számlakép-jogszabály szerint a megtakarítást az adott elszámolási időszakban „a földgáz versenypiaci egységára alapján történő árképzés bruttó értékéhez” kell viszonyítani, az MVM, legalábbis online „földgázszámla-magyarázójában”, nem titkolja: a megtakarítást „a 2022. december 31-ig meghatározott, köbméterenként 1020 forintos világpiaci" árból vezeti le.

A feketeöves valósághajlításra, választói panaszok alapján, elsőként tavaly nyáron Tóth Bertalan hívta fel a figyelmet. Az MSZP frakcióvezetője szerint az állami energiacsoport ezzel megtéveszti a fogyasztókat. Szerinte a rezsibokszban a „megtakarítást” a földgáz tőzsdei egységárán alapuló, a szállítási költségeket, árréseket és adókat is tartalmazó, teljes árához kell szabni. A régóta tartó, tömeges, rendszeres, valótlan és félrevezető közlések miatt a fogyasztók olyan döntésekre juthatnak, amiket máskor nem tennének meg - véli. Így el se gondolkodnak más kereskedő választásán. Az ellenzéki politikus a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH) kérte a jogsértés megállapítására. A hatóság, az ilyenkor szokásos, előzetes vizsgálat során arra jutott, hogy a bejelentés alapján nem valószínűsít jogsértést, így nem is indít alapos, úgynevezett versenyfelügyeleti eljárást. Tóth Bertalan ezután a bíróságtól kérte, hogy az általa előadottak alapján kötelezze a hatóságot az alapos eljárás lefolytatására. A per első tárgyalása a héten várható.

A GVH birtokunkba került bírósági beadványa először is azt rögzíti, hogy az eljárás jelen fázisában ők csak bizonyítatlan vélekedéssel élhetnek. Azt is elegendőnek tartanák, ha feltételezésüket leginkább a bejelentő által közölt adatokból szűrnék le. Azt ugyanakkor elvárják, hogy a panaszos minél több tényt eléjük tárjon. Ez igaz a téves tájékoztatás és a piaci választás befolyásolásának feltevésére is. De a GVH – nem pontosított – adatokat kapott az MVM-től is. Azt a képviselő sem tagadja, hogy 2022. december 31-e előtt állt 1020 forinton a világpiaci ár. (Tényleg: a holland tőzsde 2022. augusztusában, az átlagolt időtávtól függően, néhány napig-hétig e szint közelében tetőzött.) A GVH az MVM tájékoztatása, a közműhatóság 2022-es országgyűlési beszámolója, „piaci szereplők nyilatkozatai”, valamint az Eurostat egy jelentése és egy tanulmánya alapján arra jutott, hogy az 1020 forintos piaci árból levezetett megtakarítás valótlansága nem valószínűsíthető. Azt az érvet, hogy a piaci árak folyamatosan változnak, illetve a 2022-es árak figyelembe vétele idejét múlt, a GVH úgy látja: hosszú távú szerződések esetén kifejezett gyakorlat a korábbi évek - például inflációs - adatainak felhasználása. A hatóság szerint Tóth Bertalanék érvelése alapján a számlázási időszak elején és végén ad absurdum eltérő megtakarítás jönne ki. A GVH szerint a folyamatosan változó világpiaci árak érvényesítése „viszonylagossá és kiszámíthatatlanná tenné a megtakarítás mértékét”, ami „nem segítené elő” a fogyasztóknak a törvényi indoklásban is célként szereplő eligazodását, tájékozódását, illetve a számlák érthetőségét és összehasonlíthatóságát. A hatóság szerint a fogyasztó egy akár havonta változó árat is nehezen követne. Mivel a világpiac alakulása nem látható előre és abból nem vezethető le más szolgáltatók díja, a tőzsde nyomon követése akkor sem segítené a fogyasztókat a kereskedőváltásban, ha ilyenre lehetőség adódna – írják.

Bár az MSZP frakcióvezetője számos adatot közölt a piaci árak csökkenéséről, az általa számolt megtakarítási összeg alapját szerintük nem vázolta. A GVH arról is elmereng, hogy folyamatosan változó árból miként számolható átlag. Az MVM-től kapott adataik azt bizonyítják, hogy a politikus által levezetett áron nem juthatna versenypiaci fogyasztó gázhoz. Felhánytorgatják, hogy a politikus a termék tőzsdei árán túl rendszerhasználati díjon és áfán kívül más költségelemmel nem számolt, miközben szerintük ide tartoznak még a tárolói, szállítási díjak, az árfolyamkockázat, illetve a „stb”. Legalább ilyen, fenyegetően homályos megjegyzésként azt is hozzáfűzik, hogy „a szabadpiaci árak sem a tőzsdei árak egyszerű átvételét jelentik, hanem azokat meghatározott körülmények befolyásolják”. A molekulaár a végfogyasztói díj 55-70 százaléka – szögezik le. A GVH-t a felperesek által már a per során késve csatolt közműhatósági kiadvány adata és a Népszava oroszgázár-becslése se billentette volna át, mivel szerintük ezek versenypiaci árakra vonatkoznak. A GVH nem tartja irányadónak sem az 1020 forintos piaci gázárra vonatkozó, 2022. augusztus 1-i kormány-nyilatkozatot, sem a kis cégek hatósági „piaci gázárát”. Szerintük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálata amúgy is csak magánszemélyekre terjedhet ki.

Azt Tóth Bertalan sem vitatta, hogy most nincs a piacon lakossági gázárajánlat. A GVH szerint a fogyasztói tudatosság alacsony, az egyetemes szolgáltatás lényege pedig a hosszú távon kiszámítható gázár. A képviselő nem szolgáltatott bizonyítékot arra sem, hogy a versenypiaci viszonyítási ár ismeretében a fogyasztók elgondolkodhatnának-e a váltáson - vélik. A képviselő által közölt adatok összességükben nem győzték meg a hatóságot a jogsértés valószínűségéről.

Úgy véli, a GVH figyelmen kívül hagyott és tévesen értelmezett bizonyítékokat. Tóth Bertalan szerint az, hogy az MVM máig egy önkényesen kiválasztott, 2022-ben, rövid ideig érvényes világpiaci árhoz viszonyítja a „megtakarítást”, ellentétes az „adott elszámolási időszakra” vonatkozó előírással, így valótlan, félrevezető, törvénysértő adatot kapunk. A jogszabály szerint „az adott elszámolási időszakra" vonatkozó számítást "a földgáz versenypiaci egységára” alapján kell elvégezni. Ez szerinte is a holland tőzsde. Vagyis a GVH-nak versenyfelügyeleti eljárást kellett volna indítania - véli. Számos bizonyítékot szolgáltatott arra is, hogy az MVM-tájékoztatásban szereplő áron ma senki se vesz gázt: az a mai, többek között az állami csoport által is alkalmazott versenypiaci, illetve a KSH-adatokból kiszámítható átlagos gázbehozatali árak többszöröse. Ama GVH-érv alapján, miszerint a molekulaár a végfogyasztói díj 55-70 százaléka, az 1020 forintból 442-562 forintos piaci ár adódna, miközben a holland tőzsde hónapok óta 112 forint körül mozog.

Vagyis szerinte az MVM valótlan tájékoztatás alapján köti magához a fogyasztót. A GVH-val szemben azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy az MVM minderről csak a „számlamagyarázójában” ad tájékoztatást. Szerinte az MVM szakmailag is gondatlan, ha a viszonyításként használt ár nem követi a versenypiacokat. Igaz, akkor „még kiderülhetne, hogy egyáltalán nincs megtakarítás” – fűzi hozzá a szocialista képviselő. A tényleges többszörösére rúgó „versenypiaci” ár félrevezető és piactorzító, ami ellenkezik a törvényhozónak a hatósági és piaci árak összevetését célzó, más jogszabályokból is levezethető szándékával - véli. Felveti, hogy ezzel mi más lehetett volna a törvényhozó célja. Tóth Bertalan nem ért egyet a hatósággal abban sem, hogy a valós piaci árak ismerete ne segítené a fogyasztót, illetve kíváncsi arra, hogy a számlában jelenleg alkalmazott eljárás vajon milyen hasznos célt szolgálhat. Megfelelő eljárásra nem kíván javaslatot tenni, csak a jelenlegi állapot törvénytelenségére hívta fel a figyelmet. Súlyos tárgyi tévedésnek minősíti, hogy a GVH szerint a tárolói, szállítási és elosztási tételek elkülönülnek a rendszerhasználati díjtól, hisz előbbiek utóbbi részei. Az MSZP-s politikus ezen túlmenően hosszan, számos jogszabályból és bírósági ítéletből levezeti: a valós árarányok bemutatásának hiánya akkor is törvénysértő, ha jelenleg, ténylegesen nincs a piacon gázárajánlat. Ilyen szolgáltatásra ugyanakkor három további hazai társaság jelenleg is jogosult. De 18 hazai energiacég élhet ajánlattal olyan lakosságon kívüli fogyasztók felé is, amelyek akár saját hatósági áron is vásárolhatnak az MVM-től. Ezek pedig már választhatnak a különböző ajánlatok között. Az EU előírásaiból azt is levezetik, hogy a hatósági árak tartósan nem téríthetők el a piaci folyamatoktól. Összességében arra kérik a bíróságot, hogy kötelezze a GVH-t versenyfelügyeleti eljárásra.